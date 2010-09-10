Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
В первую десятку рейтинга Forbes также вошли:
Гульсина Минниханова,супруга президента Татарстана,доход за 2016г =2,3 млрд руб
Раиса Бредний ,супруга депутата Улан-Удэ доход=1,9 млрд руб
Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области;
Екатерина Игнатова, супруга гендиректора госкорпорации «Ростех»;
Елена Некрасова, супруга депутата Госдумы Александра Николаева;
Супруга депутата воронежской областной думы Григория Чуйко;
Супруга депутата брянского горсовета Алексея Исаева;
Супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова;
Людмила Воробьева, супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева;
Супруга депутата Госдумы Сергея В. Петрова
Подробности: https://regnum.ru/news/2314592.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Гульсина Минниханова,супруга президента Татарстана,доход за 2016г =2,3 млрд руб
Раиса Бредний ,супруга депутата Улан-Удэ доход=1,9 млрд руб
Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области;
Екатерина Игнатова, супруга гендиректора госкорпорации «Ростех»;
Елена Некрасова, супруга депутата Госдумы Александра Николаева;
Супруга депутата воронежской областной думы Григория Чуйко;
Супруга депутата брянского горсовета Алексея Исаева;
Супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова;
Людмила Воробьева, супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева;
Супруга депутата Госдумы Сергея В. Петрова
Подробности: https://regnum.ru/news/2314592.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится в нашей стране
Металлы
Aluminium 2 098.75 0 (0%) 02:01
Copper 6 776 +16.5 (+0.24%) 14:35
Gold 1 320.05 −0.6 (−0.05%) 14:50
Nickel 11 740 0 (0%) 02:01
Silver 17.559 0 (0%) 14:50
Platinum 1 000.43 +4.93 (+0.50%) 14:50
Palladium 942.75 +6.75 (+0.72%) 14:49
Zinc 3 141.5 0 (0%) 02:01
Нефть
Brent Crude (11.2017) 52.76 −0.19% 14:52
Brent Crude (12.2017) 52.74 −0.19% 14:52
Gas Oil (10.2017) 509 +1.14% 14:52
Gas Oil (11.2017) 502 +1.06% 14:52
Heating oil (10.2017) 1.7307 −0.64% 14:52
Heating oil (11.2017) 1.7148 −0.33% 14:52
Light Crude (10.2017) 47.11 −0.25% 14:52
Aluminium 2 098.75 0 (0%) 02:01
Copper 6 776 +16.5 (+0.24%) 14:35
Gold 1 320.05 −0.6 (−0.05%) 14:50
Nickel 11 740 0 (0%) 02:01
Silver 17.559 0 (0%) 14:50
Platinum 1 000.43 +4.93 (+0.50%) 14:50
Palladium 942.75 +6.75 (+0.72%) 14:49
Zinc 3 141.5 0 (0%) 02:01
Нефть
Brent Crude (11.2017) 52.76 −0.19% 14:52
Brent Crude (12.2017) 52.74 −0.19% 14:52
Gas Oil (10.2017) 509 +1.14% 14:52
Gas Oil (11.2017) 502 +1.06% 14:52
Heating oil (10.2017) 1.7307 −0.64% 14:52
Heating oil (11.2017) 1.7148 −0.33% 14:52
Light Crude (10.2017) 47.11 −0.25% 14:52
Re: Что творится в нашей стране
Как россияне оказываются завербованными ИГИЛ и как они попадают в Ирак и Сирию? Об этом нашей съемочной группе рассказали двое выходцев из России, которые сейчас находятся в тюрьме у курдских ополченцев. Их обвиняют в причастности к «Исламскому государству».
36-летний Хаплан Эбзеев из Карачеево-Черкесии в ноябре 2014 года и оказался в запрещенном ИГИЛ.
32-летний Руслан Шавхалов родом из дагестанского Хасавюрта.
Оба россиянина, как сами признаются, находились под командованием "рыжего генерала" — Абу Умара аш-Шишани — известного террориста из Панкисского ущелья. Именно он отвечал за "русскоязычный" сектор в «Исламском государстве».
https://www.1tv.ru/news/2017-09-07/3321 ... vikov_igil
36-летний Хаплан Эбзеев из Карачеево-Черкесии в ноябре 2014 года и оказался в запрещенном ИГИЛ.
32-летний Руслан Шавхалов родом из дагестанского Хасавюрта.
Оба россиянина, как сами признаются, находились под командованием "рыжего генерала" — Абу Умара аш-Шишани — известного террориста из Панкисского ущелья. Именно он отвечал за "русскоязычный" сектор в «Исламском государстве».
https://www.1tv.ru/news/2017-09-07/3321 ... vikov_igil
Re: Что творится в нашей стране
У Гибунца уже своя съемочная группа есть!!!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):У Гибунца уже своя съемочная группа есть!!!
Разве что такая
Re: Что творится в нашей стране
По данным Росстата, молодёжь в возрасте от 18 до 25 лет составляет восемь процентов населения России. Однако именно на эту группу приходится наибольший удельный вес в структуре безработицы — более 20 процентов. Как защитить интересы молодых специалистов на рынке труда?
Re: Что творится в нашей стране
где пропадал? или зарплату за посты не платютъ? не обижайся...выборы..работникам платить нечем..ivanes писал(а):По данным Росстата,
Re: Что творится в нашей стране
Был на американском и польском форумах.
Работал и работаю бесплатно.Что делать с дипломированными специалистами? Ведь в этом году в школу,Вузы и колледжи пришло 15,5 млн учеников,студентов и учащихся.Что им светит?
Примерно 300 тыс выпускников ВУЗов ждет безработица. Не те специальности выбрали.
В 2017-м году количество выпускников после 11 классов обучения в школе составило примерно 717 000 человек.
Отметим, что общее количество студентов в России в 2017 году составит около 4,4 миллиона человек, в условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных.
Число безработных в России в 2017 году составит 4,3 млн человек.
Работал и работаю бесплатно.Что делать с дипломированными специалистами? Ведь в этом году в школу,Вузы и колледжи пришло 15,5 млн учеников,студентов и учащихся.Что им светит?
Примерно 300 тыс выпускников ВУЗов ждет безработица. Не те специальности выбрали.
В 2017-м году количество выпускников после 11 классов обучения в школе составило примерно 717 000 человек.
Отметим, что общее количество студентов в России в 2017 году составит около 4,4 миллиона человек, в условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных.
Число безработных в России в 2017 году составит 4,3 млн человек.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Был на американском и польском форумах.
Отметим, что общее количество студентов в России в 2017 году составит около 4,4 миллиона человек, в условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных.
Число безработных в России в 2017 году составит 4,3 млн человек.
А что, дедушка...варшавяки теперя тоже уважают старые газеты?
Да уж... отметили... на славу!
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