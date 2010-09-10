Сообщение ivanes » 11 окт 2017, 17:07

Примерно 1 трлн руб в год недополучает бюджет от серых и черных зарплат.

Вы думаете,что рязанцы,работающие в Москве получают белую зарплату? Ошибаетесь. Москва начала проверки по всем отраслям,где могут работать гастербайтеры и из других регионов России приезжие. Рязанцы начали уезжать.Ведь им грозит штраф и запрет на работу в Москве.

Первое место среди регионов по величине зарплаты в 2017 году занял Чукотский автономный округ с показателем в 92452 рубля. Рост по сравнению с прошлым годом более 10 тысяч рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий а. о. (80876 р.) Москва поднялась на одну позицию. Средняя зарплата тут — 73846 руб. (+7911 относительно 2016 года) и это третье место в рейтинге среди регионов.



Самые маленькие зарплаты по-прежнему в Дагестане — 19633 рубля.

В целом по стране средняя зарплата в 2017 году составляет 35845 рублей.

В Рязани наиболее востребованы специалисты отрасли Производство. По статистике нашего сайта, количество вакансий в этой отрасли составляет 22.9% от общего количества предложений в Рязани.



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