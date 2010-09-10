Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 07 ноя 2017, 20:29

Шварц писал(а):Проснулся дед... вот прям как чукча :lol: вылез из чума, увидел заходящее солнце ... :cry: и запел
ага..опять всплыло...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 11 ноя 2017, 18:46

65% россиян согласны получать серую или даже черную зарплату. Такие данные приводит компания Headhunter.
За последние два года около 30% небольших компаний частично или полностью ушли в тень. Хуже всего дела в сфере услуг.
По данным Минтруда, из-за неформальной занятости Пенсионный фонд ежегодно теряет около 500 млрд. рублей страховых взносов.Бюджеты различных уровней из-за зарплат «в конвертах» недополучают в виде взносов 1,5 трлн руб.
Согласно данным Минфина, в целом в России объем зарплат «в конвертах» составляет около 5 трлн руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/03/2017/ ... 2c7af8e30a

Налог на «серые» деньги может привлечь в бюджет более 100 млрд руб. в год и затронуть 5 млн россиян.
Напомним, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тыс. рублей в год.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совфеде заявила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.
Не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования,но пользуются медучреждениями. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 12 ноя 2017, 10:54

Многое проспите.
Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2017 года, государственный долг Рязанской области составляет 22,45 млрд рублей, что равно примерно 65% от собственных доходов регионального бюджета. С начала 2017 года госдолг региона сократился на 4 млрд рублей — в январе он был равен 26,362 млрд.
Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области.
Кроме того, регион получит федеральные деньги на продолжение строительства Больницы скорой медицинской помощи.


Подробности: https://regnum.ru/news/2336099.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 20 ноя 2017, 17:24

ЭТО В НАШЕЙ СТРАНЕ И ЧАСТИЧНО В РЯЗАНИ. (Голубая Ока)

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3729
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 20 ноя 2017, 19:04

А что, дедушка... Стер и сносил до дыр рязанские башмаки?
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился (с) :cry:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 26 ноя 2017, 09:14

«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», — сказал Собянин на ОГФ

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/11/2017/ ... c5662c64fc

Шварц
Проверьте у себя,какой страны производства трусы Вы носите.Ничего своего. Скоро за счет санкций сократят продажу валюты.Без трусов останется Россия.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3729
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 26 ноя 2017, 21:52

Ученье -свет,ученых до фига (РАН.НИИ),но все покупаем из-за бугра. Даже трусы. Куда смотрит власть?
Я покупаю только белорусские трусы из хлопка...


Ой, дед... нездоровый интерес к трусам тебя погубит :lol:

ivanes писал(а):...Ничего своего. Скоро за счет санкций сократят продажу валюты.Без трусов останется Россия.


в смысле, как старый патриот, все-таки надеешься дожить до того момента... да?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 27 ноя 2017, 11:26

И сейчас пока трусы импортируем.Уже дожил.
Когда будете зарабатывать валюту,тогда позволят газовщики и нефтяники покупать трусы.
Шварц! Какого производителя носите трусы?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3729
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 27 ноя 2017, 13:05

ivanes писал(а):И сейчас пока трусы импортируем.Уже дожил.

А... в этом плане... ну, считай, что задачу выполнил :mrgreen: до экспорта точно не дожить.

ivanes писал(а):Шварц! Какого производителя носите трусы?


Только не умирай от любопытства...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 27 ноя 2017, 18:58

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Шварц! Какого производителя носите трусы?

Только не умирай от любопытства...
Щварц...ты это ...держись от него подальше...а то вишь куда его на старости прет...уже нижним бельем начал интересоваться. не зря ему однокашники дырявую кружку вручили...ох не зря...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 28 ноя 2017, 10:02

Не только трусами.У всех нас импортные смартфоны,планшетники и ноутбуки,телевизоры и холодильники. Рязань не имеет инвалюту для закупки всего перечисленного. Скоро лафа кончится. Санкции уменьшат поступления баксов и евро. Колбасные фуры идут на Рязань.Своей пока нет. Но мясокомбинат закрыли.Фуры везут водку из Нальчика и Беслана,Сибири и Подмосковья. РЛВЗ закрыт.
Вакциной сыт не будешь.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11221
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 02 дек 2017, 19:12

ivanes писал(а):Не только трусами.У всех нас импортные смартфоны,планшетники и ноутбуки,телевизоры и холодильники. Рязань не имеет инвалюту для закупки всего перечисленного. Скоро лафа кончится. Санкции уменьшат поступления баксов и евро. Колбасные фуры идут на Рязань.Своей пока нет. Но мясокомбинат закрыли.Фуры везут водку из Нальчика и Беслана,Сибири и Подмосковья. РЛВЗ закрыт.
Вакциной сыт не будешь.

Ничего, мы придем за деньгами предателей, начнем их раскулачивать.
Как, Гибунец? Не взбздюкивается по ночам?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 10:56

UNCLE1911
Никогда не говорите МЫ.За вами нет даже жителей Полян. Поляны,Давыдово,Дубровичи,как село прекратили существовать. Каттеджные поселки ныне там.
Давненько не был на форуме rzn/Ничего не изменилось.
Но расскажу притчу мигранта США. Русский после ночной очереди купил за 92 тыс руб смартфон и по нему обсуждают российскую бедность. Еще факт самые крупные покупатели Феррари и др. спорткаров россияне. Нищета и голытьба!

Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488, мощность двигателя которого составляет 670 л.с., а стоимость превышает 21 млн рублей. На его долю приходится свыше 40% от общего объема,далее по предпочтениям у россиян идет хэтчбек с полным приводом Ferrari GTC4 Lusso мощностью 690 л.с. и стоимостью более 23 млн рублей.
В России оказались выкуплены все 50 новых кроссоверов Lamborghini Urus еще до выхода новинки на рынок.
Стоимость составит около 15 млн рублей в базовой комплектации.
Трусы тоже импортируем.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Сегодня, 10:28

ivanes писал(а):Давненько не был на форуме rzn/
а чего явился? зарплату за посты отдали...строчи дальше сердечный...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6208
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:58

Много платят.На эти деньги поставил себе ЭКС двухкамерный. А РОККД мечтает об этом. Но денег не имеет.
Форум rzn без меня совсем умолк. См.даты по темам.Сообщение UNCLE1911 » 02 дек 2017, 19:12
Сообщение Шварц » 26 ноя 2017, 21:58,: Котеджный поселок Дубровка

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Цитата

Непрочитанное сообщение Avenger » 09 окт 2017, 21:57
Какие новости с фронта? что изменилось кроме отсыпанной центральной дороги? Какие дела с газом и интернетом?
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