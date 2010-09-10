Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ага..опять всплыло...Шварц писал(а):Проснулся дед... вот прям как чукча вылез из чума, увидел заходящее солнце ... и запел
Re: Что творится в нашей стране
65% россиян согласны получать серую или даже черную зарплату. Такие данные приводит компания Headhunter.
За последние два года около 30% небольших компаний частично или полностью ушли в тень. Хуже всего дела в сфере услуг.
По данным Минтруда, из-за неформальной занятости Пенсионный фонд ежегодно теряет около 500 млрд. рублей страховых взносов.Бюджеты различных уровней из-за зарплат «в конвертах» недополучают в виде взносов 1,5 трлн руб.
Согласно данным Минфина, в целом в России объем зарплат «в конвертах» составляет около 5 трлн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/03/2017/ ... 2c7af8e30a
Налог на «серые» деньги может привлечь в бюджет более 100 млрд руб. в год и затронуть 5 млн россиян.
Напомним, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тыс. рублей в год.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совфеде заявила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.
Не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования,но пользуются медучреждениями. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».
За последние два года около 30% небольших компаний частично или полностью ушли в тень. Хуже всего дела в сфере услуг.
По данным Минтруда, из-за неформальной занятости Пенсионный фонд ежегодно теряет около 500 млрд. рублей страховых взносов.Бюджеты различных уровней из-за зарплат «в конвертах» недополучают в виде взносов 1,5 трлн руб.
Согласно данным Минфина, в целом в России объем зарплат «в конвертах» составляет около 5 трлн руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/10/03/2017/ ... 2c7af8e30a
Налог на «серые» деньги может привлечь в бюджет более 100 млрд руб. в год и затронуть 5 млн россиян.
Напомним, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тыс. рублей в год.
Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совфеде заявила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.
Не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования,но пользуются медучреждениями. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».
Re: Что творится в нашей стране
Многое проспите.
Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2017 года, государственный долг Рязанской области составляет 22,45 млрд рублей, что равно примерно 65% от собственных доходов регионального бюджета. С начала 2017 года госдолг региона сократился на 4 млрд рублей — в январе он был равен 26,362 млрд.
Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области.
Кроме того, регион получит федеральные деньги на продолжение строительства Больницы скорой медицинской помощи.
Подробности: https://regnum.ru/news/2336099.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Напомним, что по состоянию на 1 сентября 2017 года, государственный долг Рязанской области составляет 22,45 млрд рублей, что равно примерно 65% от собственных доходов регионального бюджета. С начала 2017 года госдолг региона сократился на 4 млрд рублей — в январе он был равен 26,362 млрд.
Депутаты Госдумы РФ одобрили реструктуризацию государственного долга Рязанской области.
Кроме того, регион получит федеральные деньги на продолжение строительства Больницы скорой медицинской помощи.
Подробности: https://regnum.ru/news/2336099.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
А что, дедушка... Стер и сносил до дыр рязанские башмаки?
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился (с)
Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился (с)
Re: Что творится в нашей стране
«У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 млн человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе по большому счету не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то», — сказал Собянин на ОГФ
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/11/2017/ ... c5662c64fc
Шварц
Проверьте у себя,какой страны производства трусы Вы носите.Ничего своего. Скоро за счет санкций сократят продажу валюты.Без трусов останется Россия.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/25/11/2017/ ... c5662c64fc
Шварц
Проверьте у себя,какой страны производства трусы Вы носите.Ничего своего. Скоро за счет санкций сократят продажу валюты.Без трусов останется Россия.
Re: Что творится в нашей стране
Ученье -свет,ученых до фига (РАН.НИИ),но все покупаем из-за бугра. Даже трусы. Куда смотрит власть?
Я покупаю только белорусские трусы из хлопка...
Ой, дед... нездоровый интерес к трусам тебя погубит
ivanes писал(а):...Ничего своего. Скоро за счет санкций сократят продажу валюты.Без трусов останется Россия.
в смысле, как старый патриот, все-таки надеешься дожить до того момента... да?
Re: Что творится в нашей стране
И сейчас пока трусы импортируем.Уже дожил.
Когда будете зарабатывать валюту,тогда позволят газовщики и нефтяники покупать трусы.
Шварц! Какого производителя носите трусы?
Когда будете зарабатывать валюту,тогда позволят газовщики и нефтяники покупать трусы.
Шварц! Какого производителя носите трусы?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):И сейчас пока трусы импортируем.Уже дожил.
А... в этом плане... ну, считай, что задачу выполнил до экспорта точно не дожить.
ivanes писал(а):Шварц! Какого производителя носите трусы?
Только не умирай от любопытства...
Re: Что творится в нашей стране
Щварц...ты это ...держись от него подальше...а то вишь куда его на старости прет...уже нижним бельем начал интересоваться. не зря ему однокашники дырявую кружку вручили...ох не зря...Шварц писал(а):ivanes писал(а):Шварц! Какого производителя носите трусы?
Только не умирай от любопытства...
Re: Что творится в нашей стране
Не только трусами.У всех нас импортные смартфоны,планшетники и ноутбуки,телевизоры и холодильники. Рязань не имеет инвалюту для закупки всего перечисленного. Скоро лафа кончится. Санкции уменьшат поступления баксов и евро. Колбасные фуры идут на Рязань.Своей пока нет. Но мясокомбинат закрыли.Фуры везут водку из Нальчика и Беслана,Сибири и Подмосковья. РЛВЗ закрыт.
Вакциной сыт не будешь.
Вакциной сыт не будешь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Не только трусами.У всех нас импортные смартфоны,планшетники и ноутбуки,телевизоры и холодильники. Рязань не имеет инвалюту для закупки всего перечисленного. Скоро лафа кончится. Санкции уменьшат поступления баксов и евро. Колбасные фуры идут на Рязань.Своей пока нет. Но мясокомбинат закрыли.Фуры везут водку из Нальчика и Беслана,Сибири и Подмосковья. РЛВЗ закрыт.
Вакциной сыт не будешь.
Ничего, мы придем за деньгами предателей, начнем их раскулачивать.
Как, Гибунец? Не взбздюкивается по ночам?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911
Никогда не говорите МЫ.За вами нет даже жителей Полян. Поляны,Давыдово,Дубровичи,как село прекратили существовать. Каттеджные поселки ныне там.
Давненько не был на форуме rzn/Ничего не изменилось.
Но расскажу притчу мигранта США. Русский после ночной очереди купил за 92 тыс руб смартфон и по нему обсуждают российскую бедность. Еще факт самые крупные покупатели Феррари и др. спорткаров россияне. Нищета и голытьба!
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488, мощность двигателя которого составляет 670 л.с., а стоимость превышает 21 млн рублей. На его долю приходится свыше 40% от общего объема,далее по предпочтениям у россиян идет хэтчбек с полным приводом Ferrari GTC4 Lusso мощностью 690 л.с. и стоимостью более 23 млн рублей.
В России оказались выкуплены все 50 новых кроссоверов Lamborghini Urus еще до выхода новинки на рынок.
Стоимость составит около 15 млн рублей в базовой комплектации.
Трусы тоже импортируем.
Никогда не говорите МЫ.За вами нет даже жителей Полян. Поляны,Давыдово,Дубровичи,как село прекратили существовать. Каттеджные поселки ныне там.
Давненько не был на форуме rzn/Ничего не изменилось.
Но расскажу притчу мигранта США. Русский после ночной очереди купил за 92 тыс руб смартфон и по нему обсуждают российскую бедность. Еще факт самые крупные покупатели Феррари и др. спорткаров россияне. Нищета и голытьба!
Самой популярной моделью итальянской люксовой марки является спорт-купе Ferrari 488, мощность двигателя которого составляет 670 л.с., а стоимость превышает 21 млн рублей. На его долю приходится свыше 40% от общего объема,далее по предпочтениям у россиян идет хэтчбек с полным приводом Ferrari GTC4 Lusso мощностью 690 л.с. и стоимостью более 23 млн рублей.
В России оказались выкуплены все 50 новых кроссоверов Lamborghini Urus еще до выхода новинки на рынок.
Стоимость составит около 15 млн рублей в базовой комплектации.
Трусы тоже импортируем.
Re: Что творится в нашей стране
а чего явился? зарплату за посты отдали...строчи дальше сердечный...ivanes писал(а):Давненько не был на форуме rzn/
Re: Что творится в нашей стране
Много платят.На эти деньги поставил себе ЭКС двухкамерный. А РОККД мечтает об этом. Но денег не имеет.
Форум rzn без меня совсем умолк. См.даты по темам.Сообщение UNCLE1911 » 02 дек 2017, 19:12
Сообщение Шварц » 26 ноя 2017, 21:58,: Котеджный поселок Дубровка
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Цитата
Непрочитанное сообщение Avenger » 09 окт 2017, 21:57
Какие новости с фронта? что изменилось кроме отсыпанной центральной дороги? Какие дела с газом и интернетом?
Форум rzn без меня совсем умолк. См.даты по темам.Сообщение UNCLE1911 » 02 дек 2017, 19:12
Сообщение Шварц » 26 ноя 2017, 21:58,: Котеджный поселок Дубровка
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Цитата
Непрочитанное сообщение Avenger » 09 окт 2017, 21:57
Какие новости с фронта? что изменилось кроме отсыпанной центральной дороги? Какие дела с газом и интернетом?
Re: Что творится в нашей стране
Дедушка... вот ты там в своей нерезиновой дуркуешь, на рязанские номера охотишься на парковках ...
Сходи вот по адресам, разберись
В Пенсионный фонд на прием запишись, к ихнему председателю )))
И главному оппозиционеру объясни при случае...
Расталдыкни им, дедушка, чтобы не палились ребятки... в провинции, мол, пенсионэры газеточки почитывают
А заодно про прибавку к пензии запытай
Сходи вот по адресам, разберись
В Пенсионный фонд на прием запишись, к ихнему председателю )))
И главному оппозиционеру объясни при случае...
Расталдыкни им, дедушка, чтобы не палились ребятки... в провинции, мол, пенсионэры газеточки почитывают
А заодно про прибавку к пензии запытай
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