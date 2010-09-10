Сообщение ivanes » 11 ноя 2017, 18:46

65% россиян согласны получать серую или даже черную зарплату. Такие данные приводит компания Headhunter.За последние два года около 30% небольших компаний частично или полностью ушли в тень. Хуже всего дела в сфере услуг.По данным Минтруда, из-за неформальной занятости Пенсионный фонд ежегодно теряет около 500 млрд. рублей страховых взносов.Бюджеты различных уровней из-за зарплат «в конвертах» недополучают в виде взносов 1,5 трлн руб.Согласно данным Минфина, в целом в России объем зарплат «в конвертах» составляет около 5 трлн руб.Подробнее на РБК:Налог на «серые» деньги может привлечь в бюджет более 100 млрд руб. в год и затронуть 5 млн россиян.Напомним, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тыс. рублей в год.Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе правительственного часа в Совфеде заявила, что разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.Не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования,но пользуются медучреждениями. По словам Голодец, в России 7 млн человек потенциально оказываются «в тени».