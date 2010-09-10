Сообщение MrM » Сегодня, 14:54

Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.

Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.