Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
глен писал(а):....дедушка старый... на безрыбье- и Поло соперник
Это он про старые подвиги вспоминает... как воевал на "колчаковских фронтах"...
Об изгнании дьявола пенсионэром
Re: Что творится в нашей стране
Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
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