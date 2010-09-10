Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3751
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 21 янв 2018, 21:32

глен писал(а):....дедушка старый... на безрыбье- и Поло соперник :D :D :D :D :D :D


Это он про старые подвиги вспоминает... :D как воевал на "колчаковских фронтах"... :lol:

Об изгнании дьявола пенсионэром
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2757
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » Сегодня, 14:54

Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
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