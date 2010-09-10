Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
глен писал(а):....дедушка старый... на безрыбье- и Поло соперник
Это он про старые подвиги вспоминает... как воевал на "колчаковских фронтах"...
Об изгнании дьявола пенсионэром
Re: Что творится в нашей стране
Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
Re: Что творится в нашей стране
Президент России Владимир Путин получил список предпринимателей, которые избегают российского правосудия, скрываясь в Англии.
Такой список передал президенту омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул, что фигуранты списка рассчитывают на пересмотр их дел. При этом Титов не озвучил, кто вошел в этот список. Он только заявил, что их более 10.
Такой список передал президенту омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул, что фигуранты списка рассчитывают на пересмотр их дел. При этом Титов не озвучил, кто вошел в этот список. Он только заявил, что их более 10.
Re: Что творится в нашей стране
Великобритания за последние 100 лет выдала России только одного человека, причём его обвиняли в убийстве, а не в экономическом преступлении.
Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.
Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.
Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.
Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.
Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.
Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.
Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.
Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.
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