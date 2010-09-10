Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3759
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 21 янв 2018, 21:32

глен писал(а):....дедушка старый... на безрыбье- и Поло соперник :D :D :D :D :D :D


Это он про старые подвиги вспоминает... :D как воевал на "колчаковских фронтах"... :lol:

Об изгнании дьявола пенсионэром
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2763
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 23 янв 2018, 14:54

Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6266
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 фев 2018, 11:50

Президент России Владимир Путин получил список предпринимателей, которые избегают российского правосудия, скрываясь в Англии.

Такой список передал президенту омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул, что фигуранты списка рассчитывают на пересмотр их дел. При этом Титов не озвучил, кто вошел в этот список. Он только заявил, что их более 10.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6266
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 фев 2018, 12:17

Великобритания за последние 100 лет выдала России только одного человека, причём его обвиняли в убийстве, а не в экономическом преступлении.
Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.
Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.
Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.
Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6266
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 17:23

Стрельцы в ососовремененной опере Борис Годунов

Изображение


И это из той же оперы


Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6266
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 17:28

7 февраля. INTERFAX.RU - В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях из Великобритании. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в аппарате бизнес-омбудсмена, отметив, что большинство предпринимателей сейчас находятся в Великобритании.

В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2457
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Walker » Вчера, 19:31

ivanes писал(а):7 февраля. INTERFAX.RU - В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях из Великобритании. …
В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза;…

Ну-ка, все вместе! Уши развесьте!
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Выдержки из NewTimes
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