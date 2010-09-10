Сообщение ivanes » 04 фев 2018, 12:17

Великобритания за последние 100 лет выдала России только одного человека, причём его обвиняли в убийстве, а не в экономическом преступлении.

Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.

Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.

Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.

Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.