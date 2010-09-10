Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
глен писал(а):....дедушка старый... на безрыбье- и Поло соперник
Это он про старые подвиги вспоминает... как воевал на "колчаковских фронтах"...
Об изгнании дьявола пенсионэром
Re: Что творится в нашей стране
Мобилизации населения путем организации референдумов для повышения явки на выборы по ходу не получается. Вчера вечером наблюдал в "Барсе" полный игнор рязанцами "Предложений по благоустройству Рязани". Идут рязанцы мимо, на грустных сборщиков предложений нуль внимания. В ящики 3 бумажки с предложениями, а на часах уже 19.00.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
Наверное так и подписи за ВВП собирали. Солдатики и бюджетники выручили.
Re: Что творится в нашей стране
Президент России Владимир Путин получил список предпринимателей, которые избегают российского правосудия, скрываясь в Англии.
Такой список передал президенту омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул, что фигуранты списка рассчитывают на пересмотр их дел. При этом Титов не озвучил, кто вошел в этот список. Он только заявил, что их более 10.
Такой список передал президенту омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он подчеркнул, что фигуранты списка рассчитывают на пересмотр их дел. При этом Титов не озвучил, кто вошел в этот список. Он только заявил, что их более 10.
Re: Что творится в нашей стране
Великобритания за последние 100 лет выдала России только одного человека, причём его обвиняли в убийстве, а не в экономическом преступлении.
Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.
Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.
Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.
Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.
Преимуществом Великобритании также называют то, что здесь редко сажают в тюрьму во время рассмотрения запроса об экстрадиции, — если у человека есть хотя бы арендованное жильё, суд считает, что нет оснований ему не доверять.
Юлий Дубов, Евгений Чичваркин,Сергей Пугачев,Илья Юров,Андрей Бородин,Георгший Беджамов — вот лишь несколько имён тех, кто в числе других 30–40 человек и скрываются в стране от российского правосудия.
Случаи выдачи предпринимателей из США в Россию единичны.
Австрия — вообще на втором месте в Европе по отказам после Великобритании.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
7 февраля. INTERFAX.RU - В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях из Великобритании. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в аппарате бизнес-омбудсмена, отметив, что большинство предпринимателей сейчас находятся в Великобритании.
В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.
В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск.
- Walker
- Пользователь RZN.info
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):7 февраля. INTERFAX.RU - В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях из Великобритании. …
В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза;…
Ну-ка, все вместе! Уши развесьте!
Ссылка на FB (работает при наличии регистрации в FB), ссылка на NT
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Стрельцы в ососовремененной опере Борис Годунов...
...И это из той же оперы
Что сказать-то хотел, дед???
В часы свободные от подвигов духовных
Описывай не мудрствуя лукаво
Всё то, чему свидетель в жизни будешь...
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):ivanes писал(а):7 февраля. INTERFAX.RU В письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленном президенту России Владимиру Путину, представлен список из 16 российских бизнесменов, готовых вернуться в Россию при определенных условиях из Великобритании. …
Ну-ка, все вместе! Уши развесьте!
Ссылка на FB (работает при наличии регистрации в FB), ссылка на NT
А незадолго до этого... кандидат в президенты с пользой провел время ...
В воскресенье у Бориса Титова также прошли закрытые консультации с британскими экспертами в Оксфорде, посвященные теме урегулирования российско-западных отношений.
«Мы рассчитываем на лондонский электорат, конечно, там большой потенциал, многие голосуют»...
«Титов — та фигура, которая может выступить в роли миротворца, — его положительно воспринимают на Западе»
«Встреча проходит по инициативе лорда Раймонда Асквита... Он коротко встречался с Титовым в прошлый его приезд в Лондон, и тогда они договорились о новой встрече» , — сказал РБК источник, близкий к организаторам встречи.
Раймонд Асквит — отставной британский дипломат, член палаты лордов. По данным Daily Telegraph, Асквит под дипломатическим прикрытием (он был первым секретарем британского посольства в Москве в 1983–1985 годах) возглавлял резидентуру МИ-6 в Москве и лично отвечал в 1985 году за вывоз из России работавшего на британскую разведку офицера КГБ Олега Гордиевского, который до сих пор считается одним из самых важных агентов британской разведки в рядах советских спецслужб.
Ссылка на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/02/2018/ ... 21de8b8d87
Re: Что творится в нашей стране
Вчера по ТВ Россия -1 60 мин в прямом эфире с Великобритании Алексей Шматко рассказал условия возврата - снятие всех обвинений и только.
"В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск."
Ссылка для Walker http://www.interfax.ru/russia/598885
Алексей Шматко:
"Преступления совершались при содействии работников налоговых органов, которые входили в ОПГ. Фигурантам уголовного дела удалось похитить из бюджета РФ 50 млн руб. Алексей Шматко в Пензе был совладельцем местного ООО «Часовой завод».СУ СК по Пензенской области в 2012 году объявило Алексея Шматко в международный розыск."
Подельники получили от 2 лет условно до 5 лет реальной колонии.
"В списке названы: Шматко Алексей Игоревич - Пенза; Петров Евгений Геннадьевич -Комсомольск-на-Амуре; Кильдигушев Азамат Халисович - Уфа; Капчук Сергей Александрович - Екатеринбург; Трефилова Г.Ю. - Москва; Делис Александр Петрович - Нижний Новгород; Власюк Павел Борисович - Нижний Новгород; Байгушев Александр Николаевич - Нижний Новгород; Рыжов Евгений Валерьевич - Москва; Ламаш Виктор Александрович - Москва; Кураев Леонид Николаевич - Калужская обл.; Бажанов Алексей Анатольевич - Москва; Каковкин Андрей Станиславович - Ростов-на-Дону; Дюльгеров Константин Иванович - Нижневартовск; Зюзин Владимир Геннадьевич - Санкт-Петербург; Дякун Василий Васильевич - Омск."
Ссылка для Walker http://www.interfax.ru/russia/598885
Алексей Шматко:
"Преступления совершались при содействии работников налоговых органов, которые входили в ОПГ. Фигурантам уголовного дела удалось похитить из бюджета РФ 50 млн руб. Алексей Шматко в Пензе был совладельцем местного ООО «Часовой завод».СУ СК по Пензенской области в 2012 году объявило Алексея Шматко в международный розыск."
Подельники получили от 2 лет условно до 5 лет реальной колонии.
Re: Что творится в нашей стране
Интервью Шматко Радио Свободы
"– И вы платили?
– Я не платил, я отказался, поэтому меня сразу арестовали и пытали, применяли насилие сотрудники ФСБ. Я написал заявление в Следственный комитет. Следственный комитет никак не прореагировал на мое заявление, то есть они меня даже не опросили в рамках проверки, что меня пытали и в СИЗО, и в здании ФСБ на Московской улице.
– Избивали на допросах?
– На допросах, конечно. Иногда на допросах присутствуют адвокаты, меня привозят на весь день, а адвокаты со мной находятся не весь день.
– ФСБ пытается взять под контроль весь бизнес в Пензе. А бизнес с этим мирится или есть какое-то сопротивление?
– Не я один отказался платить, многие оказывали сопротивление и оказывались в следственном изоляторе. Я знаю десятка два людей, которые по сфабрикованным делам оказывались в следственном изоляторе, а у них в это время пытались отнять бизнес.
Я работал в «Газпроме», даже в «Газпроме» был куратор от ФСБ. Бывший мэр города Пензы Роман Чернов – бывший майор ФСБ.
На всех стратегически важных предприятиях были и есть ныне куратор от КГБ-ФСБ.Без них в 90-годы распродали за бесценок весь мобилизационный запас.
"– И вы платили?
– Я не платил, я отказался, поэтому меня сразу арестовали и пытали, применяли насилие сотрудники ФСБ. Я написал заявление в Следственный комитет. Следственный комитет никак не прореагировал на мое заявление, то есть они меня даже не опросили в рамках проверки, что меня пытали и в СИЗО, и в здании ФСБ на Московской улице.
– Избивали на допросах?
– На допросах, конечно. Иногда на допросах присутствуют адвокаты, меня привозят на весь день, а адвокаты со мной находятся не весь день.
– ФСБ пытается взять под контроль весь бизнес в Пензе. А бизнес с этим мирится или есть какое-то сопротивление?
– Не я один отказался платить, многие оказывали сопротивление и оказывались в следственном изоляторе. Я знаю десятка два людей, которые по сфабрикованным делам оказывались в следственном изоляторе, а у них в это время пытались отнять бизнес.
Я работал в «Газпроме», даже в «Газпроме» был куратор от ФСБ. Бывший мэр города Пензы Роман Чернов – бывший майор ФСБ.
На всех стратегически важных предприятиях были и есть ныне куратор от КГБ-ФСБ.Без них в 90-годы распродали за бесценок весь мобилизационный запас.
Re: Что творится в нашей стране
По версии следствия, Капчук занимая в 1997 году пост заместителя представителя свердловского губернатора Эдуарда Росселя при президенте РФ, попросил председателя свердловского правительства Алексея Воробьева помочь с приобретением служебной квартиры в Москве.
Деньги выделила Свердловская железная дорога в счет погашения будущих платежей в бюджет области по налогу на имущество. 2 миллиарда неденоминированных рублей были переведены на счет фирмы Константина Капчука. Купленную на эти деньги трехкомнатную квартиру братья оформили на бывшую супругу Сергея. Когда будущий депутат оставил пост зампреда губернатора, он продал квартиру, а деньги потратил на собственные нужды.
Став политэмигрантом, свердловский депутат-бизнесмен не только переехал на Британские острова, но и зажил на широкую ногу. Сергей взял новую фамилию — Виндзор.
Сначала его заметили на Кипре, затем он обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах, где в то же время прятались от правосудия Александр Куковякин, Владислав Костарев и некоторые другие представители ОПС «Уралмаш». После того, как в ноябре 2014 года генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал с властями ОАЭ договоры о выдаче обвиняемых и подозреваемых и правовой помощи по уголовным делам, беглецы начали искать другие возможности для пристанища.
Неофициально многие говорят, что внезапное возвращение Капчука может быть чревато: экс-депутат знает много. Бывшие руководители Свердловской области, чьими протеже в свое время считались братья, пока крайне скупо комментируют новость о возможном возвращении в Екатеринбург Сергея Капчука.
https://ura.news/articles/1036266248
Деньги выделила Свердловская железная дорога в счет погашения будущих платежей в бюджет области по налогу на имущество. 2 миллиарда неденоминированных рублей были переведены на счет фирмы Константина Капчука. Купленную на эти деньги трехкомнатную квартиру братья оформили на бывшую супругу Сергея. Когда будущий депутат оставил пост зампреда губернатора, он продал квартиру, а деньги потратил на собственные нужды.
Став политэмигрантом, свердловский депутат-бизнесмен не только переехал на Британские острова, но и зажил на широкую ногу. Сергей взял новую фамилию — Виндзор.
Сначала его заметили на Кипре, затем он обосновался в Объединенных Арабских Эмиратах, где в то же время прятались от правосудия Александр Куковякин, Владислав Костарев и некоторые другие представители ОПС «Уралмаш». После того, как в ноябре 2014 года генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал с властями ОАЭ договоры о выдаче обвиняемых и подозреваемых и правовой помощи по уголовным делам, беглецы начали искать другие возможности для пристанища.
Неофициально многие говорят, что внезапное возвращение Капчука может быть чревато: экс-депутат знает много. Бывшие руководители Свердловской области, чьими протеже в свое время считались братья, пока крайне скупо комментируют новость о возможном возвращении в Екатеринбург Сергея Капчука.
https://ura.news/articles/1036266248
Re: Что творится в нашей стране
Оле́г Анто́нович Гордие́вский (род. 10 октября 1938 года, Москва, СССР) — бывший полковник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), заочно приговорённый к расстрелу за государственную измену. С 1974 по 1985 тайно работал на британскую разведку (псевдоним — OVATION). Британский историк спецслужб кембриджский профессор Кристофер Эндрю называет Гордиевского «самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского».
В 1982 году Гордиевский получил назначение в Лондонскую резидентуру КГБ; он работал под дипломатическим прикрытием в посольстве СССР в Великобритании. После того как в 1984 году правительство Великобритании объявило начальника Лондонской резидентуры А. Гука персоной нон грата, исполняющим обязанности резидента стал Л. Никитенко, а Гордиевский был назначен его заместителем.
19 мая 1985 года Гордиевский прилетел из Лондона в Москву, 27 мая его отвезли в загородный дом КГБ, где допрашивали около пяти часов с использованием каких-то психотропных препаратов.
19 июля 1985 года, после получения от Гордиевского условного сигнала, начал осуществляться план побега.. На следующий день, 20 июля 1985 года Гордиевский осуществил успешный побег. Он приехал из Москвы в Ленинград, потом добрался до района границы с Финляндией, где его подобрали британские дипломаты и провезли через советские пограничные КПП в багажнике дипломатической машины.
14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году. Конфискация имущества отменена в 1989 году по просьбе жены Гордиевского Лейлы Алиевой. Она осталась в Москве с двумя дочерьми.
Жена и дочери Гордиевского выехали из СССР в сентябре 1991 года, однако, воссоединившись с ним в Лондоне, долго вместе не прожили, Лейла инициировала бракоразводный процесс и ушла от него, забрав детей.
Еще один Олег. Бывший генерал-майор КГБ Оле́г Дани́лович Калу́гин (6 сентября 1934 года, Ленинград)
В 1995 году выехал из России в США, где до этого (в 1994 году) опубликовал разоблачительную книгу «Первое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада», выступал в СМИ и свидетелем на судебных процессах против выявленных и арестованных агентов КГБ-СВР.
В Российской Федерации в 2002 году был заочно осуждён за государственную измену и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, по приговору Мосгорсуда лишён воинского звания, персональной пенсии и двадцати двух государственных наград СССР.
В 2000 году Калугин и американский контрразведчик Дэйв Мэйджер решили воспользоваться своими знаниями и разработали автобусный маршрут по шпионским местам Вашингтона. Акция получила широкое освещение в прессе.
В 1982 году Гордиевский получил назначение в Лондонскую резидентуру КГБ; он работал под дипломатическим прикрытием в посольстве СССР в Великобритании. После того как в 1984 году правительство Великобритании объявило начальника Лондонской резидентуры А. Гука персоной нон грата, исполняющим обязанности резидента стал Л. Никитенко, а Гордиевский был назначен его заместителем.
19 мая 1985 года Гордиевский прилетел из Лондона в Москву, 27 мая его отвезли в загородный дом КГБ, где допрашивали около пяти часов с использованием каких-то психотропных препаратов.
19 июля 1985 года, после получения от Гордиевского условного сигнала, начал осуществляться план побега.. На следующий день, 20 июля 1985 года Гордиевский осуществил успешный побег. Он приехал из Москвы в Ленинград, потом добрался до района границы с Финляндией, где его подобрали британские дипломаты и провезли через советские пограничные КПП в багажнике дипломатической машины.
14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году. Конфискация имущества отменена в 1989 году по просьбе жены Гордиевского Лейлы Алиевой. Она осталась в Москве с двумя дочерьми.
Жена и дочери Гордиевского выехали из СССР в сентябре 1991 года, однако, воссоединившись с ним в Лондоне, долго вместе не прожили, Лейла инициировала бракоразводный процесс и ушла от него, забрав детей.
Еще один Олег. Бывший генерал-майор КГБ Оле́г Дани́лович Калу́гин (6 сентября 1934 года, Ленинград)
В 1995 году выехал из России в США, где до этого (в 1994 году) опубликовал разоблачительную книгу «Первое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада», выступал в СМИ и свидетелем на судебных процессах против выявленных и арестованных агентов КГБ-СВР.
В Российской Федерации в 2002 году был заочно осуждён за государственную измену и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, по приговору Мосгорсуда лишён воинского звания, персональной пенсии и двадцати двух государственных наград СССР.
В 2000 году Калугин и американский контрразведчик Дэйв Мэйджер решили воспользоваться своими знаниями и разработали автобусный маршрут по шпионским местам Вашингтона. Акция получила широкое освещение в прессе.
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