Сообщение ivanes » Сегодня, 11:55

Оле́г Анто́нович Гордие́вский (род. 10 октября 1938 года, Москва, СССР) — бывший полковник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), заочно приговорённый к расстрелу за государственную измену. С 1974 по 1985 тайно работал на британскую разведку (псевдоним — OVATION). Британский историк спецслужб кембриджский профессор Кристофер Эндрю называет Гордиевского «самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского».

В 1982 году Гордиевский получил назначение в Лондонскую резидентуру КГБ; он работал под дипломатическим прикрытием в посольстве СССР в Великобритании. После того как в 1984 году правительство Великобритании объявило начальника Лондонской резидентуры А. Гука персоной нон грата, исполняющим обязанности резидента стал Л. Никитенко, а Гордиевский был назначен его заместителем.

19 мая 1985 года Гордиевский прилетел из Лондона в Москву, 27 мая его отвезли в загородный дом КГБ, где допрашивали около пяти часов с использованием каких-то психотропных препаратов.

19 июля 1985 года, после получения от Гордиевского условного сигнала, начал осуществляться план побега.. На следующий день, 20 июля 1985 года Гордиевский осуществил успешный побег. Он приехал из Москвы в Ленинград, потом добрался до района границы с Финляндией, где его подобрали британские дипломаты и провезли через советские пограничные КПП в багажнике дипломатической машины.

14 ноября 1985 года он был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества. Приговор не был отменён и после прекращения существования СССР в 1991 году. Конфискация имущества отменена в 1989 году по просьбе жены Гордиевского Лейлы Алиевой. Она осталась в Москве с двумя дочерьми.

Жена и дочери Гордиевского выехали из СССР в сентябре 1991 года, однако, воссоединившись с ним в Лондоне, долго вместе не прожили, Лейла инициировала бракоразводный процесс и ушла от него, забрав детей.



Еще один Олег. Бывший генерал-майор КГБ Оле́г Дани́лович Калу́гин (6 сентября 1934 года, Ленинград)

В 1995 году выехал из России в США, где до этого (в 1994 году) опубликовал разоблачительную книгу «Первое главное управление. Мои 32 года в разведке и шпионаже против Запада», выступал в СМИ и свидетелем на судебных процессах против выявленных и арестованных агентов КГБ-СВР.



В Российской Федерации в 2002 году был заочно осуждён за государственную измену и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, по приговору Мосгорсуда лишён воинского звания, персональной пенсии и двадцати двух государственных наград СССР.

В 2000 году Калугин и американский контрразведчик Дэйв Мэйджер решили воспользоваться своими знаниями и разработали автобусный маршрут по шпионским местам Вашингтона. Акция получила широкое освещение в прессе.