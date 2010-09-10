Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
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