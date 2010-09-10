Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6310
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 17 фев 2018, 14:20

Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11235
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 20:01

Ибаньес, подай Наполеончику идейку, может послушает из уваженья к возрасту и маразму.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость