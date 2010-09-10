Сообщение ivanes » Вчера, 12:55

О жизни рязанской.

Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.

Пока США открыто вмешиваются в выборы России.

Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,

Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.

Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.

Какие дела прокручивают тролли!