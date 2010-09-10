Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
Re: Что творится в нашей стране
Ибаньес, подай Наполеончику идейку, может послушает из уваженья к возрасту и маразму.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
О жизни рязанской.
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):О жизни сотрудников "Фабрики троллей".
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/17/a-former-russian-troll-speaks-it-was-like-being-in-orwells-world/?utm_term=.08532f67ecbd
Автор такой же тролль... ничем не лучше
Пересказать мутную историю трехлетней давности по телефону
One of them, 43-year-old Marat Mindiyarov, a teacher by training, spoke by phone with The Washington Post on Saturday from the village outside St. Petersburg where he lives.
Re: Что творится в нашей стране
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Re: Что творится в нашей стране
Высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что «национальная идея России» заключается в силе, хамстве и наглости подняло бурю возмущения в среде деятелей российской культуры. Сам актер от своих слов отказываться не собирается и подтвердил в разговоре с RT, что «дал интервью — и дал», и комментировать ему нечего. Серебряков также удивился возникшим недопониманиям в связи с его словами и добавил, что «интервью не письменное, оно есть на экране».
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