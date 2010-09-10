Сообщение ivanes » Сегодня, 10:51

Высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что «национальная идея России» заключается в силе, хамстве и наглости подняло бурю возмущения в среде деятелей российской культуры. Сам актер от своих слов отказываться не собирается и подтвердил в разговоре с RT, что «дал интервью — и дал», и комментировать ему нечего. Серебряков также удивился возникшим недопониманиям в связи с его словами и добавил, что «интервью не письменное, оно есть на экране».