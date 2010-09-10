Сообщение ivanes » Вчера, 14:58

Бросьте.Население обменяла должность губернатора на должность члена Совфеда. Разве не так?

Вам в который раз Кремль избирает губернатора.

Вам бы одному проехать из Москвы в Рязань через Молоково и посмотрели бы новый микрорайон на землях совхоза им.Ленина.

Явлинский из программы.

"надо сделать экономику конкурентоспособной".

Мой ответ.Прежде чем делать экономику конкурентоспособной надо сделать более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В номенклатуре.

СССР имел 5% такой продукции в области электронных элементов.Это были воспроизведенные в 50-хгодах и снятые с производства в США и Канаде.Не имела ни одного вида продукции легкой промышленности.Автопром СССР имел рынок только в отстающих странах. Станкостроение было в таком же положении как легкопром.

Он протащил Соглашение о разделе продукции СРП. Инвесторы отбирали свою долю газом по себестоимости и продавали по мировой цене.Возвратили свои вложения в 5-ти- кратно. Проект Сахалин-1 том у пример.