Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
Re: Что творится в нашей стране
Ибаньес, подай Наполеончику идейку, может послушает из уваженья к возрасту и маразму.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
О жизни рязанской.
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):О жизни сотрудников "Фабрики троллей".
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/17/a-former-russian-troll-speaks-it-was-like-being-in-orwells-world/?utm_term=.08532f67ecbd
Автор такой же тролль... ничем не лучше
Пересказать мутную историю трехлетней давности по телефону
One of them, 43-year-old Marat Mindiyarov, a teacher by training, spoke by phone with The Washington Post on Saturday from the village outside St. Petersburg where he lives.
Re: Что творится в нашей стране
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Re: Что творится в нашей стране
Высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что «национальная идея России» заключается в силе, хамстве и наглости подняло бурю возмущения в среде деятелей российской культуры. Сам актер от своих слов отказываться не собирается и подтвердил в разговоре с RT, что «дал интервью — и дал», и комментировать ему нечего. Серебряков также удивился возникшим недопониманиям в связи с его словами и добавил, что «интервью не письменное, оно есть на экране».
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Все знают, как я отношусь к коммунякам. Всегда считал декоммунизацию - самым правльным шагом хохлов, а разгон и суд над краснозадыми за сталинские преступления - принципиальным делом будущих поколений РФ. Однако на этих выборах буду голосовать за Грудинина. Причина - инсайдерская информация от моего хорошего знакомого и коллеги, жителя города Видное. Он отзывался о дяде Паше, как о необыкновенно порядочном и честном человеке, искренне ненавидимом и гонимом местной проворовашейся едресней.
Re: Что творится в нашей стране
Может быть прикрыть Народное предприятие -САМ.Ради декоммунизации.
И таких в Рязани много.Закрыли ЛВЗ и Мясокомбинат ради декоммунизации.Раньше колбасные электрички на Москву,теперь колбасные фуры из Москвы в Рязань. Раньше в Москве считали шуйскую и шацкую водку лучшими,теперь в Рязани пьют,что привезут. Декоммунизация на практике.
На Украине пять АЭС.Где декоммунизация. В Варшаве высотка подарок Сталина,не сносят ради декоммунизации.
Пригодились.
И таких в Рязани много.Закрыли ЛВЗ и Мясокомбинат ради декоммунизации.Раньше колбасные электрички на Москву,теперь колбасные фуры из Москвы в Рязань. Раньше в Москве считали шуйскую и шацкую водку лучшими,теперь в Рязани пьют,что привезут. Декоммунизация на практике.
На Украине пять АЭС.Где декоммунизация. В Варшаве высотка подарок Сталина,не сносят ради декоммунизации.
Пригодились.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):ivanes писал(а):ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Все знают, как я отношусь к коммунякам. Всегда считал декоммунизацию - самым правльным шагом хохлов, а разгон и суд над краснозадыми за сталинские преступления - принципиальным делом будущих поколений РФ. Однако на этих выборах буду голосовать за Грудинина. Причина - инсайдерская информация от моего хорошего знакомого и коллеги, жителя города Видное. Он отзывался о дяде Паше, как о необыкновенно порядочном и честном человеке, искренне ненавидимом и гонимом местной проворовашейся едресней.
""Дядя Паша" - такой же проект Кремля, как и Прохоров на прошлых выборах. Сначала ему создали имидж красного директора, внешне похожего на Йосю Рябого, а потом начали опускать (счета и всякая муйня про маму еврейку). Создается видимость борьбы на выборах. Клоун Жирик уже не тянет(видел, кстати, виллу этого болельщика за народ на искусственном острове в Дубае), Собчак не смогла повести за собой народец, вот и выпустили Грудинина(но на коротком поводке).
А голосовать я буду впервые за Явлинского, который честно и откровенно называет виноватого во всех расейских гнусностях по имени. Остальные бормочут хрень про чиновников и олигархов.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Бросьте.Население обменяла должность губернатора на должность члена Совфеда. Разве не так?
Вам в который раз Кремль избирает губернатора.
Вам бы одному проехать из Москвы в Рязань через Молоково и посмотрели бы новый микрорайон на землях совхоза им.Ленина.
Явлинский из программы.
"надо сделать экономику конкурентоспособной".
Мой ответ.Прежде чем делать экономику конкурентоспособной надо сделать более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В номенклатуре.
СССР имел 5% такой продукции в области электронных элементов.Это были воспроизведенные в 50-хгодах и снятые с производства в США и Канаде.Не имела ни одного вида продукции легкой промышленности.Автопром СССР имел рынок только в отстающих странах. Станкостроение было в таком же положении как легкопром.
Он протащил Соглашение о разделе продукции СРП. Инвесторы отбирали свою долю газом по себестоимости и продавали по мировой цене.Возвратили свои вложения в 5-ти- кратно. Проект Сахалин-1 том у пример.
Вам в который раз Кремль избирает губернатора.
Вам бы одному проехать из Москвы в Рязань через Молоково и посмотрели бы новый микрорайон на землях совхоза им.Ленина.
Явлинский из программы.
"надо сделать экономику конкурентоспособной".
Мой ответ.Прежде чем делать экономику конкурентоспособной надо сделать более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В номенклатуре.
СССР имел 5% такой продукции в области электронных элементов.Это были воспроизведенные в 50-хгодах и снятые с производства в США и Канаде.Не имела ни одного вида продукции легкой промышленности.Автопром СССР имел рынок только в отстающих странах. Станкостроение было в таком же положении как легкопром.
Он протащил Соглашение о разделе продукции СРП. Инвесторы отбирали свою долю газом по себестоимости и продавали по мировой цене.Возвратили свои вложения в 5-ти- кратно. Проект Сахалин-1 том у пример.
Re: Что творится в нашей стране
Соглашение о разделе продукции (СРП) с международным консорциумом по проекту «Сахалин-1» было подписано 30 июня 1995 года правительством РФ и администрацией Сахалинской области, вступило в силу в июне 1996 года.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
1. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
1. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
Re: Что творится в нашей стране
Соглашение о разделе продукции (СРП) с международным консорциумом по проекту «Сахалин-1» было подписано 30 июня 1995 года правительством РФ и администрацией Сахалинской области, вступило в силу в июне 1996 года.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
2. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
2. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
Re: Что творится в нашей стране
3.Расходы компании, к которым относятся капиталовложения и текущие затраты, возмещаются за счет части добытой продукции, определяемой условиями СРП. Эта часть называется затратной или компенсационной продукцией. Из оставшейся части определяется доля, называемая прибыльной продукцией, которая также передается компании в качестве вознаграждения.
От реализации продукции инвестор не платит налоги. По проекту Сахалин-1 доля инвесторов до 80%.
4.Полученная компанией прибыль подлежит налогообложению. Компания также уплачивает роялти, что является платой за пользование недрами.
От реализации продукции инвестор не платит налоги. По проекту Сахалин-1 доля инвесторов до 80%.
4.Полученная компанией прибыль подлежит налогообложению. Компания также уплачивает роялти, что является платой за пользование недрами.
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