Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
На съезде (курултай) создан совет Крымских татар для связи с властями Крыма.
В состав совета вошли 15 специалистов из различных областей. Возглавил совет муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.
Исмаилов подчеркнул, что данный совет планирует работать при главе республики Крыма.
В Крыму проживает 277,3 тысячи крымских татар. Это третья по численности национальная группа на полуострове после русских и украинцев.
Далее: https://news.rambler.ru/community/39169 ... e=copylink
Пора создать подобные советы всех национальностей,в т.ч русских,украинцев,греков и далее по списку.
Re: Что творится в нашей стране
Ибаньес, подай Наполеончику идейку, может послушает из уваженья к возрасту и маразму.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
О жизни рязанской.
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Государственный долг Рязанской области = почти 55% доходной части бюджета области на 2018г.
Пока США открыто вмешиваются в выборы России.
Собчак побывала в США,где решила сблизить свою программу с американской помощью,
Мюллер назвал 13 хакеров,которые якобы из США вмешивались в выборы и избрали Трампа.Прост о унизил американских избирателей и выборщиков. Среди троллей США назвали российские телепрограммы 60 минут,КВН,Ургант и ток -шоу на политические темы. Пора умнеть. Скоро перевыборы в конгресс.
Тролли из России обеспечили Бриксис,создали политический кризис в ФРГ,привели пронатовские власти в Черногории.
Какие дела прокручивают тролли!
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):О жизни сотрудников "Фабрики троллей".
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/02/17/a-former-russian-troll-speaks-it-was-like-being-in-orwells-world/?utm_term=.08532f67ecbd
Автор такой же тролль... ничем не лучше
Пересказать мутную историю трехлетней давности по телефону
One of them, 43-year-old Marat Mindiyarov, a teacher by training, spoke by phone with The Washington Post on Saturday from the village outside St. Petersburg where he lives.
Re: Что творится в нашей стране
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Re: Что творится в нашей стране
Высказывание актера Алексея Серебрякова о том, что «национальная идея России» заключается в силе, хамстве и наглости подняло бурю возмущения в среде деятелей российской культуры. Сам актер от своих слов отказываться не собирается и подтвердил в разговоре с RT, что «дал интервью — и дал», и комментировать ему нечего. Серебряков также удивился возникшим недопониманиям в связи с его словами и добавил, что «интервью не письменное, оно есть на экране».
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Все знают, как я отношусь к коммунякам. Всегда считал декоммунизацию - самым правльным шагом хохлов, а разгон и суд над краснозадыми за сталинские преступления - принципиальным делом будущих поколений РФ. Однако на этих выборах буду голосовать за Грудинина. Причина - инсайдерская информация от моего хорошего знакомого и коллеги, жителя города Видное. Он отзывался о дяде Паше, как о необыкновенно порядочном и честном человеке, искренне ненавидимом и гонимом местной проворовашейся едресней.
Re: Что творится в нашей стране
Может быть прикрыть Народное предприятие -САМ.Ради декоммунизации.
И таких в Рязани много.Закрыли ЛВЗ и Мясокомбинат ради декоммунизации.Раньше колбасные электрички на Москву,теперь колбасные фуры из Москвы в Рязань. Раньше в Москве считали шуйскую и шацкую водку лучшими,теперь в Рязани пьют,что привезут. Декоммунизация на практике.
На Украине пять АЭС.Где декоммунизация. В Варшаве высотка подарок Сталина,не сносят ради декоммунизации.
Пригодились.
И таких в Рязани много.Закрыли ЛВЗ и Мясокомбинат ради декоммунизации.Раньше колбасные электрички на Москву,теперь колбасные фуры из Москвы в Рязань. Раньше в Москве считали шуйскую и шацкую водку лучшими,теперь в Рязани пьют,что привезут. Декоммунизация на практике.
На Украине пять АЭС.Где декоммунизация. В Варшаве высотка подарок Сталина,не сносят ради декоммунизации.
Пригодились.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):ivanes писал(а):ВЦИОМ провел опрос по выборам Президента.
Результаты:
На избирательные участки собираются прийти 80,4%
Проголосовали бы за:
-Путина -71,5%; Грудинина -7,3%; Жириновского-5,5%; Собчак -1,0%; Явлинского -0,8%; Бабурина -0,5%; Титова-0,2%
Сурайкина -0,1%
Все знают, как я отношусь к коммунякам. Всегда считал декоммунизацию - самым правльным шагом хохлов, а разгон и суд над краснозадыми за сталинские преступления - принципиальным делом будущих поколений РФ. Однако на этих выборах буду голосовать за Грудинина. Причина - инсайдерская информация от моего хорошего знакомого и коллеги, жителя города Видное. Он отзывался о дяде Паше, как о необыкновенно порядочном и честном человеке, искренне ненавидимом и гонимом местной проворовашейся едресней.
""Дядя Паша" - такой же проект Кремля, как и Прохоров на прошлых выборах. Сначала ему создали имидж красного директора, внешне похожего на Йосю Рябого, а потом начали опускать (счета и всякая муйня про маму еврейку). Создается видимость борьбы на выборах. Клоун Жирик уже не тянет(видел, кстати, виллу этого болельщика за народ на искусственном острове в Дубае), Собчак не смогла повести за собой народец, вот и выпустили Грудинина(но на коротком поводке).
А голосовать я буду впервые за Явлинского, который честно и откровенно называет виноватого во всех расейских гнусностях по имени. Остальные бормочут хрень про чиновников и олигархов.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Бросьте.Население обменяла должность губернатора на должность члена Совфеда. Разве не так?
Вам в который раз Кремль избирает губернатора.
Вам бы одному проехать из Москвы в Рязань через Молоково и посмотрели бы новый микрорайон на землях совхоза им.Ленина.
Явлинский из программы.
"надо сделать экономику конкурентоспособной".
Мой ответ.Прежде чем делать экономику конкурентоспособной надо сделать более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В номенклатуре.
СССР имел 5% такой продукции в области электронных элементов.Это были воспроизведенные в 50-хгодах и снятые с производства в США и Канаде.Не имела ни одного вида продукции легкой промышленности.Автопром СССР имел рынок только в отстающих странах. Станкостроение было в таком же положении как легкопром.
Он протащил Соглашение о разделе продукции СРП. Инвесторы отбирали свою долю газом по себестоимости и продавали по мировой цене.Возвратили свои вложения в 5-ти- кратно. Проект Сахалин-1 том у пример.
Вам в который раз Кремль избирает губернатора.
Вам бы одному проехать из Москвы в Рязань через Молоково и посмотрели бы новый микрорайон на землях совхоза им.Ленина.
Явлинский из программы.
"надо сделать экономику конкурентоспособной".
Мой ответ.Прежде чем делать экономику конкурентоспособной надо сделать более 75% выпускаемой продукции конкурентоспособной на мировом рынке. В номенклатуре.
СССР имел 5% такой продукции в области электронных элементов.Это были воспроизведенные в 50-хгодах и снятые с производства в США и Канаде.Не имела ни одного вида продукции легкой промышленности.Автопром СССР имел рынок только в отстающих странах. Станкостроение было в таком же положении как легкопром.
Он протащил Соглашение о разделе продукции СРП. Инвесторы отбирали свою долю газом по себестоимости и продавали по мировой цене.Возвратили свои вложения в 5-ти- кратно. Проект Сахалин-1 том у пример.
Re: Что творится в нашей стране
Соглашение о разделе продукции (СРП) с международным консорциумом по проекту «Сахалин-1» было подписано 30 июня 1995 года правительством РФ и администрацией Сахалинской области, вступило в силу в июне 1996 года.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
1. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
1. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
Re: Что творится в нашей стране
Соглашение о разделе продукции (СРП) с международным консорциумом по проекту «Сахалин-1» было подписано 30 июня 1995 года правительством РФ и администрацией Сахалинской области, вступило в силу в июне 1996 года.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
2. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
С 1996 года валовой региональный продукт Сахалина вырос с 9,6 до 455,2 млрд р., по объёму валового регионального продукта на душу населения область занимает третье место в целом по России.
Объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд м³ природного газа.
Статья 9. Право собственности инвестора на произведенную продукцию
1. Часть произведенной продукции, являющаяся по условиям соглашения долей инвестора, принадлежит на праве собственности инвестору.
2. Инвестору гарантируется защита имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых им в соответствии с соглашением.
Статья18
2. На инвестора не распространяется действие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.
Re: Что творится в нашей стране
3.Расходы компании, к которым относятся капиталовложения и текущие затраты, возмещаются за счет части добытой продукции, определяемой условиями СРП. Эта часть называется затратной или компенсационной продукцией. Из оставшейся части определяется доля, называемая прибыльной продукцией, которая также передается компании в качестве вознаграждения.
От реализации продукции инвестор не платит налоги. По проекту Сахалин-1 доля инвесторов до 80%.
4.Полученная компанией прибыль подлежит налогообложению. Компания также уплачивает роялти, что является платой за пользование недрами.
От реализации продукции инвестор не платит налоги. По проекту Сахалин-1 доля инвесторов до 80%.
4.Полученная компанией прибыль подлежит налогообложению. Компания также уплачивает роялти, что является платой за пользование недрами.
Re: Что творится в нашей стране
Собчак заявила утром 27 февраля, что направила в думскую комиссию по этике заявление и попросила инициировать проверку соблюдения Слуцким этических норм. Она сослалась на статью закона о статусе депутатов и сенаторов
На прошлой неделе две журналистки думского пула и продюсер одного телеканала рассказали Дождю, что Слуцкий, депутат фракции ЛДПР, к ним приставал. Корреспондент Дождя Елизавета Антонова в эфире Hard Day’s Night рассказала об этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он пообещал проверить эту информацию.
Голлевудский сценарий привезла из США Собчак. Поехали дамы!
На прошлой неделе две журналистки думского пула и продюсер одного телеканала рассказали Дождю, что Слуцкий, депутат фракции ЛДПР, к ним приставал. Корреспондент Дождя Елизавета Антонова в эфире Hard Day’s Night рассказала об этом лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он пообещал проверить эту информацию.
Голлевудский сценарий привезла из США Собчак. Поехали дамы!
Re: Что творится в нашей стране
- К польскому политологу Томасу Мацейчуку, постоянно участвующему в телевизионных ток-шоу на российских телеканалах, пришли в России с обыском, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.
"Следственные действия начались утром во вторник по месту жительства Мацейчука" (Мытищи), - сказал собеседник агентства. По его словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела о разжигания межнациональной розни.
В свою очередь российские СМИ сообщают, что обыски проходят в квартире Мацейчука в Мытищах. Оперативники нашли у журналиста символику националистических формирований.
Грозит ст.282 УК РФ
"Следственные действия начались утром во вторник по месту жительства Мацейчука" (Мытищи), - сказал собеседник агентства. По его словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела о разжигания межнациональной розни.
В свою очередь российские СМИ сообщают, что обыски проходят в квартире Мацейчука в Мытищах. Оперативники нашли у журналиста символику националистических формирований.
Грозит ст.282 УК РФ
Re: Что творится в нашей стране
а когда вице премьер твоей страны -рыбку имеет по кругу-это какой сценарий?ivanes писал(а):Голлевудский сценарий привезла из США Собчак. Поехали дамы!
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):а когда вице премьер твоей страны -рыбку имеет по кругу-это какой сценарий?ivanes писал(а):Голлевудский сценарий привезла из США Собчак. Поехали дамы!
Сказочный... о холодных морях, рыбаках и рыбках
Или это могут быть вполне себе современные ... диалоги о рыбалке и ее национальных особенностях
Re: Что творится в нашей стране
Нищета Российская
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
-купили в этом году 28 млн смартфонов при средней цене 13,2 тыс. руб или 6,6 млрд $
-купили более 2млн легковых автомобилей,1,4 млн иномарки.Заводы сборщики иномарок и дилеры перечислили более 10млрд$
-импортеры перевели за рубежи примерно 16 млрд$ на компьютерную технику
Тут нет перечислений импортеров мебели,обуви,бытовой техники и приборов и прочей продукции.
Импорт России в январе-декабре 2017 года составил 228,5 млрд.долларов США.
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
-купили в этом году 28 млн смартфонов при средней цене 13,2 тыс. руб или 6,6 млрд $
-купили более 2млн легковых автомобилей,1,4 млн иномарки.Заводы сборщики иномарок и дилеры перечислили более 10млрд$
-импортеры перевели за рубежи примерно 16 млрд$ на компьютерную технику
Тут нет перечислений импортеров мебели,обуви,бытовой техники и приборов и прочей продукции.
Импорт России в январе-декабре 2017 года составил 228,5 млрд.долларов США.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей