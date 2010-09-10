Сообщение ivanes » 24 фев 2018, 15:34

3.Расходы компании, к которым относятся капиталовложения и текущие затраты, возмещаются за счет части добытой продукции, определяемой условиями СРП. Эта часть называется затратной или компенсационной продукцией. Из оставшейся части определяется доля, называемая прибыльной продукцией, которая также передается компании в качестве вознаграждения.

4.Полученная компанией прибыль подлежит налогообложению. Компания также уплачивает роялти, что является платой за пользование недрам