Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 28 фев 2018, 22:09

Чего ты несешь, Безумный Ебунец? Какие 37 миллинов?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Cezar
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 20:10

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Cezar » 05 мар 2018, 23:59

ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов


Я примерно представляю себе, как можно посчитать количество человек, но откуда известно, сколько они оставили за рубежом?
И Вы явно путаете число поездок с числом съездивших. Вообще, для обсуждения благосостояния ширнармасс лучше приводить медианные цифры. Такие, например, как медианная зарплата (27 тыр в 2017 году).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2015
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 21:21

Cezar писал(а):
ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Я примерно представляю себе,
не обращайте внимания на дедушку... он порой забывает, что написАл две строчки назад.
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