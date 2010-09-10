Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Чего ты несешь, Безумный Ебунец? Какие 37 миллинов?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Я примерно представляю себе, как можно посчитать количество человек, но откуда известно, сколько они оставили за рубежом?
И Вы явно путаете число поездок с числом съездивших. Вообще, для обсуждения благосостояния ширнармасс лучше приводить медианные цифры. Такие, например, как медианная зарплата (27 тыр в 2017 году).
Re: Что творится в нашей стране
не обращайте внимания на дедушку... он порой забывает, что написАл две строчки назад.Cezar писал(а):Я примерно представляю себе,ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
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