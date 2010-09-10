Сообщение Cezar » 05 мар 2018, 23:59

ivanes писал(а): Нищета Российская

В 2017 году

-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов



Я примерно представляю себе, как можно посчитать количество человек, но откуда известно, сколько они оставили за рубежом?И Вы явно путаете число поездок с числом съездивших. Вообще, для обсуждения благосостояния ширнармасс лучше приводить медианные цифры. Такие, например, как медианная зарплата (27 тыр в 2017 году).