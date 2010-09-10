Сообщение ivanes » Сегодня, 12:22

Выездной туристический поток из РФ вырос в 2017 году почти на двадцать процентов по сравнению с показателем 2016-го и составил 38 миллионов поездок. Об этом глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил в январе 2018г.На богатого Raider не обращайте внимания.Он не волокёт в сфере туризма.Он не может пользоваться Рунетом и поисковиками. Что взять с него!