Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Чего ты несешь, Безумный Ебунец? Какие 37 миллинов?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Я примерно представляю себе, как можно посчитать количество человек, но откуда известно, сколько они оставили за рубежом?
И Вы явно путаете число поездок с числом съездивших. Вообще, для обсуждения благосостояния ширнармасс лучше приводить медианные цифры. Такие, например, как медианная зарплата (27 тыр в 2017 году).
Re: Что творится в нашей стране
не обращайте внимания на дедушку... он порой забывает, что написАл две строчки назад.Cezar писал(а):Я примерно представляю себе,ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Re: Что творится в нашей стране
Выездной туристический поток из РФ вырос в 2017 году почти на двадцать процентов по сравнению с показателем 2016-го и составил 38 миллионов поездок. Об этом глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил в январе 2018г.
http://hitplaneta.ru/?p=25367
На богатого Raider не обращайте внимания.Он не волокёт в сфере туризма.Он не может пользоваться Рунетом и поисковиками. Что взять с него!
http://hitplaneta.ru/?p=25367
На богатого Raider не обращайте внимания.Он не волокёт в сфере туризма.Он не может пользоваться Рунетом и поисковиками. Что взять с него!
Re: Что творится в нашей стране
Виктория Полторопавлова
У моей мамы подруга в больнице работает там она сказала что заказали 500 моргов
Дарья Антушева
Число всех пошивших в тц 355 человек
Антон Антонов
Мне жалко маленьких деток… СНачало в морг привезли 150 потом еще 20 с лишнем, потом еще 80. Из этого числа… примерно 400.. 30 человек это Взрослые… (Мамы Папы) Остальные Дети…
Вот какие выплаты погибшим:
-резервный фонд- 1млн руб
-из региона -1 млн руб
-владельцы и арендаторы- 3 млн руб
У моей мамы подруга в больнице работает там она сказала что заказали 500 моргов
Дарья Антушева
Число всех пошивших в тц 355 человек
Антон Антонов
Мне жалко маленьких деток… СНачало в морг привезли 150 потом еще 20 с лишнем, потом еще 80. Из этого числа… примерно 400.. 30 человек это Взрослые… (Мамы Папы) Остальные Дети…
Вот какие выплаты погибшим:
-резервный фонд- 1млн руб
-из региона -1 млн руб
-владельцы и арендаторы- 3 млн руб
Re: Что творится в нашей стране
Тысячи жителей Кемерова вышли к зданию областной администрации с требованием рассказать им достоверную информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент «Новой газеты» с места события.
Многие горожане не поверили, что официальное число жертв трагедии — 64, обнародованное в СМИ, является подлинным. По их словам, погибших могло быть около 400 (такая цифра распространилась в кемеровских соцсетях). Другие говорили, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.
Виктор Тарасов
27 марта 2018, 08:38
12
"Толпа скандирует «Правду!», «В отставку!» и требует, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин". Во- первых, не толпа, а ЛЮДИ. Толпа - это термин, которым пользуются чиновники. Люди для них это толпа,которую они презирают, которая мешает им властвовать. Во - вторых, ПРАВДА в сегодняшней России убита, на её место поставлена наглая ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, как метастазы раковой болезни, поразила всю политику чиновников при власти. В - третьих, в отставку ни один чиновник не может уйти - в России это не принято. Потому, что они назначаются, а не избираются жителями. У граждан отнято право выбирать мэра, губернатора. Это их требование в сегодняшней России предназначено для ветра. В-четвёртых, Путин , который реализовал в жизнь первые три пункта в жизнь, не даст им ни ПРАВДЫ, ни надежды на изменение в их жизни, ни свободы, ни прав человека.
Многие горожане не поверили, что официальное число жертв трагедии — 64, обнародованное в СМИ, является подлинным. По их словам, погибших могло быть около 400 (такая цифра распространилась в кемеровских соцсетях). Другие говорили, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.
Виктор Тарасов
27 марта 2018, 08:38
12
"Толпа скандирует «Правду!», «В отставку!» и требует, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин". Во- первых, не толпа, а ЛЮДИ. Толпа - это термин, которым пользуются чиновники. Люди для них это толпа,которую они презирают, которая мешает им властвовать. Во - вторых, ПРАВДА в сегодняшней России убита, на её место поставлена наглая ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, как метастазы раковой болезни, поразила всю политику чиновников при власти. В - третьих, в отставку ни один чиновник не может уйти - в России это не принято. Потому, что они назначаются, а не избираются жителями. У граждан отнято право выбирать мэра, губернатора. Это их требование в сегодняшней России предназначено для ветра. В-четвёртых, Путин , который реализовал в жизнь первые три пункта в жизнь, не даст им ни ПРАВДЫ, ни надежды на изменение в их жизни, ни свободы, ни прав человека.
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