Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Чего ты несешь, Безумный Ебунец? Какие 37 миллинов?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году
-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Я примерно представляю себе, как можно посчитать количество человек, но откуда известно, сколько они оставили за рубежом?
И Вы явно путаете число поездок с числом съездивших. Вообще, для обсуждения благосостояния ширнармасс лучше приводить медианные цифры. Такие, например, как медианная зарплата (27 тыр в 2017 году).
Re: Что творится в нашей стране
не обращайте внимания на дедушку... он порой забывает, что написАл две строчки назад.Cezar писал(а):Я примерно представляю себе,ivanes писал(а):Нищета Российская
В 2017 году-37млнграждан отдохнули на зарубежных курортах и оставили там около 70млрд долларов
Re: Что творится в нашей стране
Выездной туристический поток из РФ вырос в 2017 году почти на двадцать процентов по сравнению с показателем 2016-го и составил 38 миллионов поездок. Об этом глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил в январе 2018г.
http://hitplaneta.ru/?p=25367
На богатого Raider не обращайте внимания.Он не волокёт в сфере туризма.Он не может пользоваться Рунетом и поисковиками. Что взять с него!
http://hitplaneta.ru/?p=25367
На богатого Raider не обращайте внимания.Он не волокёт в сфере туризма.Он не может пользоваться Рунетом и поисковиками. Что взять с него!
Re: Что творится в нашей стране
Виктория Полторопавлова
У моей мамы подруга в больнице работает там она сказала что заказали 500 моргов
Дарья Антушева
Число всех пошивших в тц 355 человек
Антон Антонов
Мне жалко маленьких деток… СНачало в морг привезли 150 потом еще 20 с лишнем, потом еще 80. Из этого числа… примерно 400.. 30 человек это Взрослые… (Мамы Папы) Остальные Дети…
Вот какие выплаты погибшим:
-резервный фонд- 1млн руб
-из региона -1 млн руб
-владельцы и арендаторы- 3 млн руб
У моей мамы подруга в больнице работает там она сказала что заказали 500 моргов
Дарья Антушева
Число всех пошивших в тц 355 человек
Антон Антонов
Мне жалко маленьких деток… СНачало в морг привезли 150 потом еще 20 с лишнем, потом еще 80. Из этого числа… примерно 400.. 30 человек это Взрослые… (Мамы Папы) Остальные Дети…
Вот какие выплаты погибшим:
-резервный фонд- 1млн руб
-из региона -1 млн руб
-владельцы и арендаторы- 3 млн руб
Re: Что творится в нашей стране
Тысячи жителей Кемерова вышли к зданию областной администрации с требованием рассказать им достоверную информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент «Новой газеты» с места события.
Многие горожане не поверили, что официальное число жертв трагедии — 64, обнародованное в СМИ, является подлинным. По их словам, погибших могло быть около 400 (такая цифра распространилась в кемеровских соцсетях). Другие говорили, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.
Виктор Тарасов
27 марта 2018, 08:38
12
"Толпа скандирует «Правду!», «В отставку!» и требует, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин". Во- первых, не толпа, а ЛЮДИ. Толпа - это термин, которым пользуются чиновники. Люди для них это толпа,которую они презирают, которая мешает им властвовать. Во - вторых, ПРАВДА в сегодняшней России убита, на её место поставлена наглая ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, как метастазы раковой болезни, поразила всю политику чиновников при власти. В - третьих, в отставку ни один чиновник не может уйти - в России это не принято. Потому, что они назначаются, а не избираются жителями. У граждан отнято право выбирать мэра, губернатора. Это их требование в сегодняшней России предназначено для ветра. В-четвёртых, Путин , который реализовал в жизнь первые три пункта в жизнь, не даст им ни ПРАВДЫ, ни надежды на изменение в их жизни, ни свободы, ни прав человека.
Многие горожане не поверили, что официальное число жертв трагедии — 64, обнародованное в СМИ, является подлинным. По их словам, погибших могло быть около 400 (такая цифра распространилась в кемеровских соцсетях). Другие говорили, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.
Виктор Тарасов
27 марта 2018, 08:38
12
"Толпа скандирует «Правду!», «В отставку!» и требует, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин". Во- первых, не толпа, а ЛЮДИ. Толпа - это термин, которым пользуются чиновники. Люди для них это толпа,которую они презирают, которая мешает им властвовать. Во - вторых, ПРАВДА в сегодняшней России убита, на её место поставлена наглая ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, как метастазы раковой болезни, поразила всю политику чиновников при власти. В - третьих, в отставку ни один чиновник не может уйти - в России это не принято. Потому, что они назначаются, а не избираются жителями. У граждан отнято право выбирать мэра, губернатора. Это их требование в сегодняшней России предназначено для ветра. В-четвёртых, Путин , который реализовал в жизнь первые три пункта в жизнь, не даст им ни ПРАВДЫ, ни надежды на изменение в их жизни, ни свободы, ни прав человека.
Re: Что творится в нашей стране
Чегой то тебя так развезло, Эбунец? Сам то что думаешь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
После ряда пожаров в общественных заведения Роспожнадзор возьмется за квартиры и площадки в многоэтажных домах.
Каждая квартира должна иметь противопожарные системы сигнализации и датчики. Особо это коснется апартаментов.Там каждый имеет свою долю,но общедомовая сигнализация чья?
Так было ТРЦ Зимняя вишня. Есть несколько лиц собственников здания.Но из 22 тыс кв.м собственник занимал только 2 тыс. Остальное сдавал в аренду.Кому принадлежат лестничные трапы,лифты? Арендатор арендует метраж помещения.
Он не может гнести ответственность за исправность сигнализации,за электропроводку,за запасные выходы.
У меня в квартире два противопожарных датчика.При ремонте мастера закурили и датчик сработал.Сработана система дымоудаления в подъезде,включились насосы подачи воды пожарные машины прибыли быстро.От них узнал,что им известен подъезд,но не квартира,в которой сработала сигнализация.Такое наблюдал неоднократно.
Пожарные обходили все квартиры и предупреждали,что не следует курить и открытый огонь в прихожей,где датчики.
Каждая квартира должна иметь противопожарные системы сигнализации и датчики. Особо это коснется апартаментов.Там каждый имеет свою долю,но общедомовая сигнализация чья?
Так было ТРЦ Зимняя вишня. Есть несколько лиц собственников здания.Но из 22 тыс кв.м собственник занимал только 2 тыс. Остальное сдавал в аренду.Кому принадлежат лестничные трапы,лифты? Арендатор арендует метраж помещения.
Он не может гнести ответственность за исправность сигнализации,за электропроводку,за запасные выходы.
У меня в квартире два противопожарных датчика.При ремонте мастера закурили и датчик сработал.Сработана система дымоудаления в подъезде,включились насосы подачи воды пожарные машины прибыли быстро.От них узнал,что им известен подъезд,но не квартира,в которой сработала сигнализация.Такое наблюдал неоднократно.
Пожарные обходили все квартиры и предупреждали,что не следует курить и открытый огонь в прихожей,где датчики.
Re: Что творится в нашей стране
Фейку о 400 погибших поверили жители Кемерово от прохожего до полицейского. Избранный митингующими совет обошел морги,кладбища и доложил митингующим.Не поверили.
Требовали отставки чиновников.Никто не требовал суда над собственником и арендатором.Об учительнице и двух родителей,которые оставили детей без присмотра митинг не волновал. Они привели 5 класс в кинотеатр.
Требовали отставки чиновников.Никто не требовал суда над собственником и арендатором.Об учительнице и двух родителей,которые оставили детей без присмотра митинг не волновал. Они привели 5 класс в кинотеатр.
Re: Что творится в нашей стране
В Москве начались проблемы с приемкой многоэтажных жилых домов.
Дольщики требуют установки всей системы противопожарной. Датчики в квартирах и на этажных площадках должны быть. Шло обсуждение проблем с жилыми домами на 1-ом канале. Не оборудованы дома старой и новой постройки.
Дольщики требуют установки всей системы противопожарной. Датчики в квартирах и на этажных площадках должны быть. Шло обсуждение проблем с жилыми домами на 1-ом канале. Не оборудованы дома старой и новой постройки.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
Пожары:хроника трагедий
11.07.2005г Ухта.ТЦ"пассаж".Погибло25 чел,10 пострадали. Поджег умышленный.Виновных приговорили к пожизненному заключению.
10.01.2006г Владивосток 9-ти этажном офисно-торговом здании пожар.Погибло 7 чел,16 чел госпитализированы.Двое скончались от травм в больнице. Приговорилиуправляющую,старшего инженера отделения Сбербанка,начальника Госпожнадзора и владельца здания от 1года 10мес,до 2 лет
05.12.2009г Пермь.Ночной клуб Хромая лошадь.Пожар.Погибло 156 чел,пострадало 78 чел. Пригорили владельца к 9годам и10мес,исполнительного директора к 4 годам,арт-директора к 6 годам отца и сына ООО Пироцвет к 5 и 4 годам,инспектора Госпожнадзора к 5 годам.
22.01.2011г Уфа пожар в ТРЦ Европа.Погибло 2 чел,пострадало 15 чел.Директор УК приговорел к 3 годам,арендаторТЦ
к 4 годам..
11.03.2015г Казань.ТЦ Адмирал.Пожар унес 19 жизней и 61 чел пострадал. Обвинение пред
ъявлено 12 чел.Арендатор-директор и его зам,Гендиректор -владелец здания.
08.12.2017г Раменское Московской обл.ТЦ Дисконт-центр,пожар.3 чел погибло,5 пострадали. Основная версия КЗ проводки.
11.07.2005г Ухта.ТЦ"пассаж".Погибло25 чел,10 пострадали. Поджег умышленный.Виновных приговорили к пожизненному заключению.
10.01.2006г Владивосток 9-ти этажном офисно-торговом здании пожар.Погибло 7 чел,16 чел госпитализированы.Двое скончались от травм в больнице. Приговорилиуправляющую,старшего инженера отделения Сбербанка,начальника Госпожнадзора и владельца здания от 1года 10мес,до 2 лет
05.12.2009г Пермь.Ночной клуб Хромая лошадь.Пожар.Погибло 156 чел,пострадало 78 чел. Пригорили владельца к 9годам и10мес,исполнительного директора к 4 годам,арт-директора к 6 годам отца и сына ООО Пироцвет к 5 и 4 годам,инспектора Госпожнадзора к 5 годам.
22.01.2011г Уфа пожар в ТРЦ Европа.Погибло 2 чел,пострадало 15 чел.Директор УК приговорел к 3 годам,арендаторТЦ
к 4 годам..
11.03.2015г Казань.ТЦ Адмирал.Пожар унес 19 жизней и 61 чел пострадал. Обвинение пред
ъявлено 12 чел.Арендатор-директор и его зам,Гендиректор -владелец здания.
08.12.2017г Раменское Московской обл.ТЦ Дисконт-центр,пожар.3 чел погибло,5 пострадали. Основная версия КЗ проводки.
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