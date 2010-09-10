Сообщение ivanes » 27 мар 2018, 16:45

Тысячи жителей Кемерова вышли к зданию областной администрации с требованием рассказать им достоверную информацию о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает корреспондент «Новой газеты» с места события.

Многие горожане не поверили, что официальное число жертв трагедии — 64, обнародованное в СМИ, является подлинным. По их словам, погибших могло быть около 400 (такая цифра распространилась в кемеровских соцсетях). Другие говорили, что для устранения пожара прибыло мало пожарных и они не сделали всего необходимого для спасения людей.



Виктор Тарасов

27 марта 2018, 08:38

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"Толпа скандирует «Правду!», «В отставку!» и требует, чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин". Во- первых, не толпа, а ЛЮДИ. Толпа - это термин, которым пользуются чиновники. Люди для них это толпа,которую они презирают, которая мешает им властвовать. Во - вторых, ПРАВДА в сегодняшней России убита, на её место поставлена наглая ЛОЖЬ. ЛОЖЬ, как метастазы раковой болезни, поразила всю политику чиновников при власти. В - третьих, в отставку ни один чиновник не может уйти - в России это не принято. Потому, что они назначаются, а не избираются жителями. У граждан отнято право выбирать мэра, губернатора. Это их требование в сегодняшней России предназначено для ветра. В-четвёртых, Путин , который реализовал в жизнь первые три пункта в жизнь, не даст им ни ПРАВДЫ, ни надежды на изменение в их жизни, ни свободы, ни прав человека.