Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
щукин
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
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