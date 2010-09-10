Сообщение ivanes » 49 минут назад

щукин

Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.

Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.

Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.

Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.

Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).