Сообщение MrM » Сегодня, 15:22

Чушь собачья!

Автаркические экономики давно доказали свою неэффективность.

Албания Энвера Ходжи рухнула через 5 лет после смерти диктатора. КНДР доедает последний рис без соли.

СССР... Ну тут все знают, что случилось.

Чтобы страна жила, нужен экспорт и импорт. Дерипасковский экспорт Трамп "выпилил" из мировой экономики одним росчерком пера.

Путину нечем ответить. Выслать очередного дипломата? Запретить сенаторам США хранить деньги в Сбербанке? Разорвать договор, который и так не работал? Показать очередной прикольный мультик про ядерную ракету? Не работает это.

Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией. Об этом надо было думать в 2014 году, а не "крымнашиствовать" (коллективное безумие охватило в те годы и этот форум). Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу. Если не готов, не надо и начинать.