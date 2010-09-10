Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
щукин
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
Re: Что творится в нашей стране
Чушь собачья!
Автаркические экономики давно доказали свою неэффективность.
Албания Энвера Ходжи рухнула через 5 лет после смерти диктатора. КНДР доедает последний рис без соли.
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Чтобы страна жила, нужен экспорт и импорт. Дерипасковский экспорт Трамп "выпилил" из мировой экономики одним росчерком пера.
Путину нечем ответить. Выслать очередного дипломата? Запретить сенаторам США хранить деньги в Сбербанке? Разорвать договор, который и так не работал? Показать очередной прикольный мультик про ядерную ракету? Не работает это.
Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией. Об этом надо было думать в 2014 году, а не "крымнашиствовать" (коллективное безумие охватило в те годы и этот форум). Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу. Если не готов, не надо и начинать.
Автаркические экономики давно доказали свою неэффективность.
Албания Энвера Ходжи рухнула через 5 лет после смерти диктатора. КНДР доедает последний рис без соли.
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Чтобы страна жила, нужен экспорт и импорт. Дерипасковский экспорт Трамп "выпилил" из мировой экономики одним росчерком пера.
Путину нечем ответить. Выслать очередного дипломата? Запретить сенаторам США хранить деньги в Сбербанке? Разорвать договор, который и так не работал? Показать очередной прикольный мультик про ядерную ракету? Не работает это.
Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией. Об этом надо было думать в 2014 году, а не "крымнашиствовать" (коллективное безумие охватило в те годы и этот форум). Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу. Если не готов, не надо и начинать.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Чушь собачья!
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Ну так СССР рухнул как раз после того, как Горбачёв начал сближение с западной цивилизацией. На момент краха СССР какой нафик авторитарный режим?! Да запад громко аплодировал всему тому, что делал Горбачёв и его окружение.
Так что агония СССР случилась не в условиях изоляции от мировой цивилизации, а как раз по ходу принятия её ценностей
Re: Что творится в нашей стране
При чем тут экономика и "принятие ценностей западной цивилизации"? Экономическая модель СССР была нежизнеспособна.
Общеизвестные факты:
Основная причина - неадекватность руководства страны, полная утрата связи с реальностью, неспособность грамотно выстраивать внешнюю и внутреннюю политику.
Тут прямая аналогия с состоянием современной России. Если рассмотреть только три последних события: дурацкие мультики в Манеже, Кемерово, падение рубля и фондового рынка РФ, можно сделать вышеуказанные выводы.
Например, некто В. Сурков в своей последнем творении честно признается, что ближайшие сто лет (собираются жить вечно?) правительство РФ не сможет выстраивать нормальные отношения с соседями. По русски это означает: "Мы не знаем, как управлять внешней политикой страны".
Общеизвестные факты:
В годы Перестройки усилились негативные тенденции в экономике. Неспособность политического руководства страны адекватно реагировать на негативные внешние проявления (падение цен на нефть в 1986 г., снижение поступлений в бюджет в результате антиалкогольной кампании, огромные расходы на ликвидацию Чернобыльской аварии, военные расходы в Афганистане и др.) и приверженность к популистским мерам привели к разбалансированности бюджетной и денежной систем, следствием чего стало обострение общей экономической ситуации.
Темпы роста ВНП снизились в годы XII пятилетки (1986—1990) до 2,4 % в год (против 4,8 % в годы X-й и 3,7 % в годы XI-й пятилетки), а в 1990 г. стали отрицательными. На рубеже 80-90-х гг. ситуация в советской экономике стала критической. С прилавков исчезли даже товары и продукты питания первой необходимости; осенью 1989 г. впервые после войны в Москве были введены талоны на сахар, а к началу 1991 г. над страной нависла реальная угроза полномасштабного голода. Из-за рубежа в СССР начала поступать продовольственная гуманитарная помощь. К этому времени советским Правительством уже был потерян контроль над экономикой государства, в результате целого ряда причин, что обернулось для страны ускорением распада Советского Союза.
Основная причина - неадекватность руководства страны, полная утрата связи с реальностью, неспособность грамотно выстраивать внешнюю и внутреннюю политику.
Тут прямая аналогия с состоянием современной России. Если рассмотреть только три последних события: дурацкие мультики в Манеже, Кемерово, падение рубля и фондового рынка РФ, можно сделать вышеуказанные выводы.
Например, некто В. Сурков в своей последнем творении честно признается, что ближайшие сто лет (собираются жить вечно?) правительство РФ не сможет выстраивать нормальные отношения с соседями. По русски это означает: "Мы не знаем, как управлять внешней политикой страны".
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией.
Это точно! Шашки - вот наше фсе...
MrM писал(а): Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу...
А если соперник жулик? Кстати, вот... вспомнилось. Одноклассник был у меня. Сел с ворами играть в карты, проигрался, да и отлупил их сильно... и бабло забрал. Здоровья отнял прилично так, по больничкам бедолаги намыкались. Отчаянный парень был.
MrM писал(а):... Если не готов, не надо и начинать.
Вот бы все строители следовали вашим советам... для начала Глядишь, проблема обманутых дольщиков и застройщиков-банкротов сошла бы на нет