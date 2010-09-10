Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
щукин
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
Важен не падение курса рубля в доллару и евро,а ограничения вывоза валюты за рубеж.Придется либо покупать Смартфон или ноутбук,либо поехать отдыхать на Мальдивы.Выбор за 37 млн россиян.
Примерно 10 млрд долларов украли банкиры,70 млрд оставили за бугром отдыхающие, 6 млрд любители иномарок,2,5 млрд за ПК и смартфоны (27 млн шт).Там еще одежда и мебель. Свои предприниматели пока не научились шить одежду и робить мебель. Когда то Япония,Корея потом Китай на государственном уровне научились обходить патенты и ноу-хау. Воспроизводили все,От АКППдо микросборок. СССР также занимался подобным в области оборонной техники.
Сегодня России пора заняться подобными технологиями. Условия санкций дает возможность.Нашли способ добычи сланцевых нефти и газа ,горизонтального бурения скважин на российском оборудовании. Фирмы сэкономили миллиарды валюты.
Гордится надо тем,что конкретно в Рязани закрыты предприятия по пошиву одежды,по переработке мяса,производству водки. литья радиаторов отопления,сельхоз машин.Гордитесь тем,что вместо НИТИ - разработчика оборудования для П/проводниковой промышленности,торговля красками и обоями.Евроремонт в квартире благодаря НИТИ. Гордитесь.
Гордитесь тем,что в России закрыто десяток станкостроительных предприятий,РЗАА (Зил).
Re: Что творится в нашей стране
Чушь собачья!
Автаркические экономики давно доказали свою неэффективность.
Албания Энвера Ходжи рухнула через 5 лет после смерти диктатора. КНДР доедает последний рис без соли.
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Чтобы страна жила, нужен экспорт и импорт. Дерипасковский экспорт Трамп "выпилил" из мировой экономики одним росчерком пера.
Путину нечем ответить. Выслать очередного дипломата? Запретить сенаторам США хранить деньги в Сбербанке? Разорвать договор, который и так не работал? Показать очередной прикольный мультик про ядерную ракету? Не работает это.
Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией. Об этом надо было думать в 2014 году, а не "крымнашиствовать" (коллективное безумие охватило в те годы и этот форум). Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу. Если не готов, не надо и начинать.
Автаркические экономики давно доказали свою неэффективность.
Албания Энвера Ходжи рухнула через 5 лет после смерти диктатора. КНДР доедает последний рис без соли.
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Чтобы страна жила, нужен экспорт и импорт. Дерипасковский экспорт Трамп "выпилил" из мировой экономики одним росчерком пера.
Путину нечем ответить. Выслать очередного дипломата? Запретить сенаторам США хранить деньги в Сбербанке? Разорвать договор, который и так не работал? Показать очередной прикольный мультик про ядерную ракету? Не работает это.
Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией. Об этом надо было думать в 2014 году, а не "крымнашиствовать" (коллективное безумие охватило в те годы и этот форум). Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу. Если не готов, не надо и начинать.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Чушь собачья!
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Ну так СССР рухнул как раз после того, как Горбачёв начал сближение с западной цивилизацией. На момент краха СССР какой нафик авторитарный режим?! Да запад громко аплодировал всему тому, что делал Горбачёв и его окружение.
Так что агония СССР случилась не в условиях изоляции от мировой цивилизации, а как раз по ходу принятия её ценностей
Re: Что творится в нашей стране
При чем тут экономика и "принятие ценностей западной цивилизации"? Экономическая модель СССР была нежизнеспособна.
Общеизвестные факты:
Основная причина - неадекватность руководства страны, полная утрата связи с реальностью, неспособность грамотно выстраивать внешнюю и внутреннюю политику.
Тут прямая аналогия с состоянием современной России. Если рассмотреть только три последних события: дурацкие мультики в Манеже, Кемерово, падение рубля и фондового рынка РФ, можно сделать вышеуказанные выводы.
Например, некто В. Сурков в своей последнем творении честно признается, что ближайшие сто лет (собираются жить вечно?) правительство РФ не сможет выстраивать нормальные отношения с соседями. По русски это означает: "Мы не знаем, как управлять внешней политикой страны".
Общеизвестные факты:
В годы Перестройки усилились негативные тенденции в экономике. Неспособность политического руководства страны адекватно реагировать на негативные внешние проявления (падение цен на нефть в 1986 г., снижение поступлений в бюджет в результате антиалкогольной кампании, огромные расходы на ликвидацию Чернобыльской аварии, военные расходы в Афганистане и др.) и приверженность к популистским мерам привели к разбалансированности бюджетной и денежной систем, следствием чего стало обострение общей экономической ситуации.
Темпы роста ВНП снизились в годы XII пятилетки (1986—1990) до 2,4 % в год (против 4,8 % в годы X-й и 3,7 % в годы XI-й пятилетки), а в 1990 г. стали отрицательными. На рубеже 80-90-х гг. ситуация в советской экономике стала критической. С прилавков исчезли даже товары и продукты питания первой необходимости; осенью 1989 г. впервые после войны в Москве были введены талоны на сахар, а к началу 1991 г. над страной нависла реальная угроза полномасштабного голода. Из-за рубежа в СССР начала поступать продовольственная гуманитарная помощь. К этому времени советским Правительством уже был потерян контроль над экономикой государства, в результате целого ряда причин, что обернулось для страны ускорением распада Советского Союза.
Основная причина - неадекватность руководства страны, полная утрата связи с реальностью, неспособность грамотно выстраивать внешнюю и внутреннюю политику.
Тут прямая аналогия с состоянием современной России. Если рассмотреть только три последних события: дурацкие мультики в Манеже, Кемерово, падение рубля и фондового рынка РФ, можно сделать вышеуказанные выводы.
Например, некто В. Сурков в своей последнем творении честно признается, что ближайшие сто лет (собираются жить вечно?) правительство РФ не сможет выстраивать нормальные отношения с соседями. По русски это означает: "Мы не знаем, как управлять внешней политикой страны".
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Россия не готова играть в шахматы с западной коалицией.
Это точно! Шашки - вот наше фсе...
MrM писал(а): Сел играть, будь готов к перехвату инициативы соперником и возможному проигрышу...
А если соперник жулик? Кстати, вот... вспомнилось. Одноклассник был у меня. Сел с ворами играть в карты, проигрался, да и отлупил их сильно... и бабло забрал. Здоровья отнял прилично так, по больничкам бедолаги намыкались. Отчаянный парень был.
MrM писал(а):... Если не готов, не надо и начинать.
Вот бы все строители следовали вашим советам... для начала Глядишь, проблема обманутых дольщиков и застройщиков-банкротов сошла бы на нет
Re: Что творится в нашей стране
Проблему дольщиков создали сами дольщики.Это ни погнались за дешевыми квартирами на этапе проекта дома без учета изменения условий в последущем.
Цена готового жилья 57 тыс руб за 1 кв.м. На этане котлована -не более 45 тыс. За три года цены растут пропорционально инфляции.Кроме того, более 10% дольщиков с ипотекой не обслуживают кредиты как на этапе строительства,так после окончания.Бремя потерь ложится на застройщика. Следом идет банкротство.
Никто не удосужился определить всех посредников. Какую ответственность несет агентство недвижимости? Оно за свою работу получает процент от стоимости.Т.е его деньги складывают в цену кв.м.Мне предлагали квартиру от поставщика стройматериала. Но за полную суммы сразу. На 15% скидка. Но дороже,чем на этапе котлована.
Цена готового жилья 57 тыс руб за 1 кв.м. На этане котлована -не более 45 тыс. За три года цены растут пропорционально инфляции.Кроме того, более 10% дольщиков с ипотекой не обслуживают кредиты как на этапе строительства,так после окончания.Бремя потерь ложится на застройщика. Следом идет банкротство.
Никто не удосужился определить всех посредников. Какую ответственность несет агентство недвижимости? Оно за свою работу получает процент от стоимости.Т.е его деньги складывают в цену кв.м.Мне предлагали квартиру от поставщика стройматериала. Но за полную суммы сразу. На 15% скидка. Но дороже,чем на этапе котлована.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):А если соперник жулик?
Соперник не жулик (если речь идет о внешней политике). У соперника есть свои интересы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы его интересы совпали с нашими. И вот тут виден уровень исторической личности и фигляра-временщика. Историческая личность умеет наступить на горло собственной песне и пойти на мирные переговоры, уступки, не доводя ситуации до крайности. Можно вспомнить и невыгодный Брестский мир, и разрешение Карибского кризиса, и даже окончание войны Роз, а также образование второго триумвирата. Во всех случаях, плохой мир оказался лучше и перспективней хорошей войны.
Re: Что творится в нашей стране
MrM
Надо проследить за темпами роста РВП Рязанской области. РВП достиг уровня 1990года при подсчете в долларах США?
Не достиг. Приводил причины.ни в перечне закрытых предприятий.В основном акционированных и снижения валового продукта ныне работающих. Тяжмаш,Кр.Знамя,РГПЗ.Только эти три предприятия выгнали на улицу более 20 тыс работников. САМ на сколько сократил валовый продукт и сократил работающих?
Кто виновен? Федералы или свои рязанцы? Кто не пошел на сотрудничество с корейцами по кассовым аппаратам?
Кто прекратил отливать радиаторы отопления на всех литейных производствах?
Про внешнюю политику.США приняли санкционный против России закон в 2012г "список магнитского". Жуликов приперли,один не выдержал СИЗО-умер,другой-хозяин убежал за границу.
Произошел раздел Кипра на турецкую и греческую зоны.Кто наказан? Никто.
Банкиры украли 0,5 трлн руб.За бугром сидят. Забугорные государства не отдают банкиров и эти самые украденные 0,5 трлн руб.
Чья тут внешняя политика с 90-х годов. Траст-банк,При о-банк,Авто-банк,Мастер-банк. Дальше не буду перечислять.
Надо проследить за темпами роста РВП Рязанской области. РВП достиг уровня 1990года при подсчете в долларах США?
Не достиг. Приводил причины.ни в перечне закрытых предприятий.В основном акционированных и снижения валового продукта ныне работающих. Тяжмаш,Кр.Знамя,РГПЗ.Только эти три предприятия выгнали на улицу более 20 тыс работников. САМ на сколько сократил валовый продукт и сократил работающих?
Кто виновен? Федералы или свои рязанцы? Кто не пошел на сотрудничество с корейцами по кассовым аппаратам?
Кто прекратил отливать радиаторы отопления на всех литейных производствах?
Про внешнюю политику.США приняли санкционный против России закон в 2012г "список магнитского". Жуликов приперли,один не выдержал СИЗО-умер,другой-хозяин убежал за границу.
Произошел раздел Кипра на турецкую и греческую зоны.Кто наказан? Никто.
Банкиры украли 0,5 трлн руб.За бугром сидят. Забугорные государства не отдают банкиров и эти самые украденные 0,5 трлн руб.
Чья тут внешняя политика с 90-х годов. Траст-банк,При о-банк,Авто-банк,Мастер-банк. Дальше не буду перечислять.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2462
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
АЛСНщик писал(а):MrM писал(а):Чушь собачья!
СССР... Ну тут все знают, что случилось.
Ну так СССР рухнул как раз после того, как Горбачёв начал сближение с западной цивилизацией. На момент краха СССР какой нафик авторитарный режим?! Да запад громко аплодировал всему тому, что делал Горбачёв и его окружение.
Так что агония СССР случилась не в условиях изоляции от мировой цивилизации, а как раз по ходу принятия её ценностей
Агонию СССР отодвинули на 80-е годы удачно открытые запасы нефти (Самотлорское месторождение) и газа (Уренгойское, Ямбургское), позволившие на деньги от их продажи хоть как-то, пусть и частично, удовлетворить всё возрастающие потребности «представителей новой общности» — советских людей в товарах народного потребления (обувь, мебеля и т.д. и т.п.).
Проблема того, что «социалистический блок» находится в экономическом тупике явно проявилась уже в 60-е годы. В частности, события в Чехословакии 1968 г. имели отчасти ту причину, что руководство ЧССР (Дубчек) собиралось провести ряд реформ экономического плана, которые по мнению «старшего брата» подрывали основы социалистического строя и единство восточного блока.
В ГДР в первой половине 60-х (под рук. В.Ульбрихта), когда СССР был уже экономически не в состоянии поддерживать нужную степень блеска «витрины социализма» на восточном форпосте, собирались делать ставку на «инновационную экономику», — провозгласили программу реформ NÖSPL (Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung, Новая экономическая система планирования и руководства), т.к. «преимущества социалистического строя над капиталистическим» в это время стали уже настолько очевидными, что пришлось построить Берлинскую стену, чтобы ossi с «витрины» не разбежались. Но благодаря бдительному «старшему брату», углядевшем в NÖSPL сходство с НЭПом, лавочку быстро прикрыли: сначала программа NÖSPL трансформировалась в ÖSS (Ökonomisches System des Sozialismus, Экономическая система социализма — эдакий «Социализм с человеческим лицом» по-немецки), идеолог NÖSPL Эрих Апель покончил жизнь самоубийством; в 1971 г., когда на VIII съезде СЕПГ Ульбрихта сменил «простой шахтерский парень» Хоннекер, реформы были окончательно свернуты.
В самом СССР в 1967 была сделана попытка хоть как-то взбодрить экономику — т.н. «Косыгинские реформы», которые благополучно были похерены под грузом идеологически шелухи «Ленинского курса» и открывшейся возможности продажи самотлорской нефти за рубеж на растущем тренде нефтяных цен (позже, в начале 80-х, умевшего только клепать в неимоверном количестве танки экономического «колосса» от падения поддержал экспорт газа с Уренгойского и Ямбургского месторождений).
Можно еще вспомнить вызванную «замораживанием платы и ограничением потребления как средства преодоления трудностей экономического рода» начавшуюся на Гданьских верфях волну забастовок в Польше (декабрь 1970 г.) и небезызвестный польский профсоюз «Солидарность», вызванные экономическим кризисом забастовки 1979 г., введение военного положения (1981 г.), наложенные в ответ на это санкции США, потери от которых пришлось частично компенсировать «старшему брату» в обмен на пусть только видимую, но лояльность Польши «делу социализма».
Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР-«#ТакуюСтрануРазвалили» (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем (например Казахстан, Армения-Азербайджан, Узбекистан и т.д.), которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.
Последний раз редактировалось Walker 12 апр 2018, 13:03, всего редактировалось 3 раза.
Re: Что творится в нашей стране
Про рязанский региональный валовый продукт сразу промолчали.РЗЭП банкротила администрация области,она же продала все акции всех рязанских предприятий,в том числе НПК,САМ,Рязцветмет. Региону по закону было положена часть акций. Кто продавал? Кто приобрел комплекс здания училища связи путем обмена на Детский городок в Анапе.
Re: Что творится в нашей стране
Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем, которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.
Про Гданьские судоверфи.Бальцерович-реформатор не отдал их коллективу,а продал украинскому бизнесу Ахметову и Ко.
К 1985г -перестройка по частушке6
Перестройка мать родная,
Хозрасчет отец родной.
На хрена родня такая,
Лучше буду сиротой.
Ваучерная приватизация - всем по крошке- обман населения.ЧИФ "Звезда" канул в лету.Акции оказались у Профсоюзов рязанских. какай хозрасчет и самофинансирование могла быть у предприятий ВПК.Что армия содержала бы ВПК?
Чем закончилось кооперативное движение? Приватизацией общественных сортиров. Где рязанские?
Межнациональные проблемы сами власти и создали. Начали со Ст 5 Конституции СССР о руководящем роли КПСС,потом отпуск на вольные хлеба трех прибалтийских республик Другие захотели того же. пошло поехало.
Про Гданьские судоверфи.Бальцерович-реформатор не отдал их коллективу,а продал украинскому бизнесу Ахметову и Ко.
К 1985г -перестройка по частушке6
Перестройка мать родная,
Хозрасчет отец родной.
На хрена родня такая,
Лучше буду сиротой.
Ваучерная приватизация - всем по крошке- обман населения.ЧИФ "Звезда" канул в лету.Акции оказались у Профсоюзов рязанских. какай хозрасчет и самофинансирование могла быть у предприятий ВПК.Что армия содержала бы ВПК?
Чем закончилось кооперативное движение? Приватизацией общественных сортиров. Где рязанские?
Межнациональные проблемы сами власти и создали. Начали со Ст 5 Конституции СССР о руководящем роли КПСС,потом отпуск на вольные хлеба трех прибалтийских республик Другие захотели того же. пошло поехало.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Соперник не жулик (если речь идет о внешней политике). У соперника есть свои интересы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы его интересы совпали с нашими. И вот тут виден уровень исторической личности и фигляра-временщика. Историческая личность умеет наступить на горло собственной песне и пойти на мирные переговоры, уступки, не доводя ситуации до крайности. Можно вспомнить и невыгодный Брестский мир, и разрешение Карибского кризиса, и даже окончание войны Роз, а также образование второго триумвирата. Во всех случаях, плохой мир оказался лучше и перспективней хорошей войны.
Александр III тянет на историческую личность? Ну вы понимаете, о чем я?
«Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот.
Это о нем, об Александре Миротворце, писал Великий князь Александр Михайлович...
Французы, англичане, немцы, австрийцы — все в разной степени делали Россию орудием для достижения своих эгоистических целей. У Александра III не было дружеских чувств в отношении Европы. Всегда готовый принять вызов, Александр III, однако, при каждом удобном случае давал понять, что интересуется только тем, что касалось благосостояния 130 миллионов населения России».
Где б такого взять? Нужен вот такой герой, а женщины таких уже рожают ...
Re: Что творится в нашей стране
Продолжу отвечать Walker
Вслед за отменой Статьи 5 Конституции СССР в 1989г избираются делегаты на Учредительную конференцию об образовании Российской Коммунистической партии (РКП). Конференцию делегаты превращают в Учредительный съезд. На котором утверждается Устав и исполнительные органы. Секретарем избирается Иван Полозком. Начались финансовые трения между ЦК КПСС и РКП. 15 млн членов КПСС в РСФСР,3 млн в остальных союзных республиках. В этих республиках свои Центральные комитеты. Но ЦК КПСС уже не в состоянии финансировать эти 11 ЦК компартий союзных республик. Власти союзных республик разгоняют ЦКи ком партии прекращают функционировать.Виновником выставляют РСФСР. Кроме того РСФСР начинает вести подсчет производство и потребление на душу населения по каждой республики. Вот такие показатели за 1990 год (тыс $ производство/потребление)
РСФСР -17,5/11,8 ; БССР-15,4/12,0; УССР-12,4/13,3; ЛитССР-13,0/23,3; ЛатССр-16,5/26,9; ЭсССР-15,8/35,8;
ГрССР-10,6/41,9 и т.д.
Двое с сошкой,а 13 с ложкой.
Причина недовольства.Создание РКП -политическая,показатели выше-экономическая. Кроме того,в большинстве союзных республик были Госпланы и отдельные министерства.В РСФСР не было Госплана и было одно министерство-Местной промышленности. Это еще одна причина недовольства властей РСФСР.В 1990г начал работать Съезд народных депутатом РСФСР. Гонимый ЦК КПСС Ельцин председатель. Вражда между Ельциным и Горбачевым нарастала. Враждовали депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР.Каждый тянул на себя.
Вслед за отменой Статьи 5 Конституции СССР в 1989г избираются делегаты на Учредительную конференцию об образовании Российской Коммунистической партии (РКП). Конференцию делегаты превращают в Учредительный съезд. На котором утверждается Устав и исполнительные органы. Секретарем избирается Иван Полозком. Начались финансовые трения между ЦК КПСС и РКП. 15 млн членов КПСС в РСФСР,3 млн в остальных союзных республиках. В этих республиках свои Центральные комитеты. Но ЦК КПСС уже не в состоянии финансировать эти 11 ЦК компартий союзных республик. Власти союзных республик разгоняют ЦКи ком партии прекращают функционировать.Виновником выставляют РСФСР. Кроме того РСФСР начинает вести подсчет производство и потребление на душу населения по каждой республики. Вот такие показатели за 1990 год (тыс $ производство/потребление)
РСФСР -17,5/11,8 ; БССР-15,4/12,0; УССР-12,4/13,3; ЛитССР-13,0/23,3; ЛатССр-16,5/26,9; ЭсССР-15,8/35,8;
ГрССР-10,6/41,9 и т.д.
Двое с сошкой,а 13 с ложкой.
Причина недовольства.Создание РКП -политическая,показатели выше-экономическая. Кроме того,в большинстве союзных республик были Госпланы и отдельные министерства.В РСФСР не было Госплана и было одно министерство-Местной промышленности. Это еще одна причина недовольства властей РСФСР.В 1990г начал работать Съезд народных депутатом РСФСР. Гонимый ЦК КПСС Ельцин председатель. Вражда между Ельциным и Горбачевым нарастала. Враждовали депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР.Каждый тянул на себя.
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР-«#ТакуюСтрануРазвалили» (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем (например Казахстан, Армения-Азербайджан, Узбекистан и т.д.), которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.
Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". Горбачёв стремился дружить с западом - страна распалась. Ельцин и вовсе страну в объятия "цивилизованного мира" бросил - получили спад производства более чем в два раза. Ну не хочет т.н. запад подать нам "руку помощи" , что бы они там не говорили. Ну так делать-то что?!
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2462
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
АЛСНщик писал(а):Walker писал(а):Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР-«#ТакуюСтрануРазвалили» (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем (например Казахстан, Армения-Азербайджан, Узбекистан и т.д.), которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.
Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". Горбачёв стремился дружить с западом - страна распалась. Ельцин и вовсе страну в объятия "цивилизованного мира" бросил - получили спад производства более чем в два раза. Ну не хочет т.н. запад подать нам "руку помощи" , что бы они там не говорили. Ну так делать-то что?!
Она бы в обозримой перспективе распалась бы по-любому, вне зависимости от Горбачева и его «дружбы с Западом» — для того, чтобы это понять, достаточно было в то время поездить по национальным республикам типа Грузии, Узбекистана, республик Прибалтики и в неформальной обстановке пообщаться с местным населением. Горбачеву хватило ума сделать неизбежное достаточно цивилизованно, не доводя ситуацию до югославского варианта, когда с уходом от руля Иосипа Броза (Тито), «железной рукой» худо-бедно державшего часто враждебные друг другу хорватско-боснийско-черногорийские- и т.п. лоскуты в составе федерации под названием «Югославия» (СФРЮ), как они тут же начали расползаться и кончилось это гражданской войной в 90-х.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 265
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):
Александр III тянет на историческую личность? Ну вы понимаете, о чем я?«Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот.
Лучшая оценка места России в мире. Ничего не поменялось и никогда не поменяется. Россия как равный партнер никому никогда нужна не была
Только живи, и до всего доживешь
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):АЛСНщик писал(а):Walker писал(а):Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР-«#ТакуюСтрануРазвалили» (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем (например Казахстан, Армения-Азербайджан, Узбекистан и т.д.), которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.
Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". Горбачёв стремился дружить с западом - страна распалась. Ельцин и вовсе страну в объятия "цивилизованного мира" бросил - получили спад производства более чем в два раза. Ну не хочет т.н. запад подать нам "руку помощи" , что бы они там не говорили. Ну так делать-то что?!
Она бы в обозримой перспективе распалась бы по-любому, вне зависимости от Горбачева и его «дружбы с Западом» — для того, чтобы это понять, достаточно было в то время поездить по национальным республикам типа Грузии, Узбекистана, республик Прибалтики и в неформальной обстановке пообщаться с местным населением. Горбачеву хватило ума сделать неизбежное достаточно цивилизованно, не доводя ситуацию до югославского варианта, когда с уходом от руля Иосипа Броза (Тито), «железной рукой» худо-бедно державшего часто враждебные друг другу хорватско-боснийско-черногорийские- и т.п. лоскуты в составе федерации под названием «Югославия» (СФРЮ), как они тут же начали расползаться и кончилось это гражданской войной в 90-х.
Йух с ними, с республиками! За исключением Белоруссии и, в какой-то мере, Украины, избавились от нахлебников. Вопрос, в РФ что делать? Здесь и сейчас.
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