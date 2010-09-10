Сообщение Walker » Сегодня, 12:54

АЛСНщик писал(а): MrM писал(а): Чушь собачья!



СССР... Ну тут все знают, что случилось.



Ну так СССР рухнул как раз после того, как Горбачёв начал сближение с западной цивилизацией. На момент краха СССР какой нафик авторитарный режим?! Да запад громко аплодировал всему тому, что делал Горбачёв и его окружение.

Так что агония СССР случилась не в условиях изоляции от мировой цивилизации, а как раз по ходу принятия её ценностей Ну так СССР рухнул как раз после того, как Горбачёв начал сближение с западной цивилизацией. На момент краха СССР какой нафик авторитарный режим?! Да запад громко аплодировал всему тому, что делал Горбачёв и его окружение.Так что агония СССР случилась не в условиях изоляции от мировой цивилизации, а как раз по ходу принятия её ценностей

Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung

Новая экономическая система планирования и руководства

ossi

Ökonomisches System des Sozialismus

Экономическая система социализма

Агонию СССР отодвинули на 80-е годы удачно открытые запасы нефти (Самотлорское месторождение) и газа (Уренгойское, Ямбургское), позволившие на деньги от их продажи хоть как-то, пусть и частично, удовлетворить всё возрастающие потребности «представителей новой общности» — советских людей в товарах народного потребления (обувь, мебеля и т.д. и т.п.).Проблема того, что «социалистический блок» находится в экономическом тупике явно проявилась уже в 60-е годы. В частности, события в Чехословакии 1968 г. имели отчасти ту причину, что руководство ЧССР (Дубчек) собиралось провести ряд реформ экономического плана, которые по мнению «старшего брата» подрывали основы социалистического строя и единство восточного блока.В ГДР в первой половине 60-х (под рук. В.Ульбрихта), когда СССР был уже экономически не в состоянии поддерживать нужную степень блеска «витрины социализма» на восточном форпосте, собирались делать ставку на «инновационную экономику», — провозгласили программу реформ NÖSPL (), т.к. «преимущества социалистического строя над капиталистическим» в это время стали уже настолько очевидными, что пришлось построить Берлинскую стену, чтобыс «витрины» не разбежались. Но благодаря бдительному «старшему брату», углядевшем в NÖSPL сходство с НЭПом, лавочку быстро прикрыли: сначала программа NÖSPL трансформировалась в ÖSS (— эдакий «Социализм с человеческим лицом» по-немецки), идеолог NÖSPL Эрих Апель покончил жизнь самоубийством; в 1971 г., когда на VIII съезде СЕПГ Ульбрихта сменил «простой шахтерский парень» Хоннекер, реформы были окончательно свернуты.В самом СССР в 1967 была сделана попытка хоть как-то взбодрить экономику — т.н. «Косыгинские реформы», которые благополучно были похерены под грузом идеологически шелухи «Ленинского курса» и открывшейся возможности продажи самотлорской нефти за рубеж на растущем тренде нефтяных цен (позже, в начале 80-х, умевшего только клепать в неимоверном количестве танки экономического «колосса» от падения поддержал экспорт газа с Уренгойского и Ямбургского месторождений).Можно еще вспомнить вызванную «замораживанием платы и ограничением потребления как средства преодоления трудностей экономического рода» начавшуюся на Гданьских верфях волну забастовок в Польше (декабрь 1970 г.) и небезызвестный польский профсоюз «Солидарность», вызванные экономическим кризисом забастовки 1979 г., введение военного положения (1981 г.), наложенные в ответ на это санкции США, потери от которых пришлось частично компенсировать «старшему брату» в обмен на пусть только видимую, но лояльность Польши «делу социализма».Так что к моменту занятия поста Генсека в 1985 году Горбачеву достался не сияющий СССР-«#ТакуюСтрануРазвалили» (каким, вероятно, его представляет себе АЛСНщик), а дряхлая страна с кучей экономических, политических и межнациональных проблем (например Казахстан, Армения-Азербайджан, Узбекистан и т.д.), которой Горбачев дал возможность мирно почить в бозе, не устраивая такую борьбу за единство и нерушимость страны и социалистического лагеря, от которой камня на камне не осталось бы.