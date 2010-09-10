Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Средняя зарплата в долларах США / уровень бедности в % по странам СНГ за 2016г
1.Азербайджан- 313/5,9
2.Армения-363/--
3.Белорусь-361/5,7
4. Казахстан-418/2,6
5.Кыргыстан -212/25,4
6.Молдова -251/13,5
7.Россия 549/30,5
Украина -203/3,8
1.Азербайджан- 313/5,9
2.Армения-363/--
3.Белорусь-361/5,7
4. Казахстан-418/2,6
5.Кыргыстан -212/25,4
6.Молдова -251/13,5
7.Россия 549/30,5
Украина -203/3,8
Re: Что творится в нашей стране
Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". АЛСНщик
Все довольно просто.Надо работать так,как европейские работяги. Приватизированные предприятия ушли на дно в 90-е годы.Пора отобрать у собственника не загруженные здания и начать искать инвестора для их возвращения в экономику.
По уровню производительности труда отстали на 3-5 раз,по простаивающим мощностям пора принять решения .Пусть инвестор будет освобожден от налога на прибыль,земельного налога.Лишь бы давал продукцию,которая могла бы заменить импорт.
Завод автоаппаратуры и его здания чем заняты? Чем заняты здания Центролита? Мясокомбината? РЗЭП? Здания швейного производства. Таких по Рязани наберется десяток зданий. Пора Федеральной и региональной властям начать работать над вводом их в производство. Ранее здания детских садов приспособили под офисы,теперь строим новые.Лишние деньги завелись?
Одно из зданий бывшего РЗЭП просила ОКБ Вега.Администрация не захотела передавать. Десятки артезианских скважин РЗЭП,Плазмы,НИТИ не задействовали? Выгодней покупать воду от НПК Роснефти?
Все довольно просто.Надо работать так,как европейские работяги. Приватизированные предприятия ушли на дно в 90-е годы.Пора отобрать у собственника не загруженные здания и начать искать инвестора для их возвращения в экономику.
По уровню производительности труда отстали на 3-5 раз,по простаивающим мощностям пора принять решения .Пусть инвестор будет освобожден от налога на прибыль,земельного налога.Лишь бы давал продукцию,которая могла бы заменить импорт.
Завод автоаппаратуры и его здания чем заняты? Чем заняты здания Центролита? Мясокомбината? РЗЭП? Здания швейного производства. Таких по Рязани наберется десяток зданий. Пора Федеральной и региональной властям начать работать над вводом их в производство. Ранее здания детских садов приспособили под офисы,теперь строим новые.Лишние деньги завелись?
Одно из зданий бывшего РЗЭП просила ОКБ Вега.Администрация не захотела передавать. Десятки артезианских скважин РЗЭП,Плазмы,НИТИ не задействовали? Выгодней покупать воду от НПК Роснефти?
Re: Что творится в нашей стране
Несколько американских авиакомпаний используют российское воздушное пространство при полетах из США в Азию.
Минтранс подтвердил разрешение на полеты американских авиакомпаний над территорией России.
Как заявляли в Госдепартаменте, разрешение продлили до 28 октября. Действие прошлого соглашения закончилось в 03:00 мск среды.
По информации Госдепа, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля. В Вашингтоне отметили, что после этой даты "Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов".
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180418/1518884333.html
Минтранс подтвердил разрешение на полеты американских авиакомпаний над территорией России.
Как заявляли в Госдепартаменте, разрешение продлили до 28 октября. Действие прошлого соглашения закончилось в 03:00 мск среды.
По информации Госдепа, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля. В Вашингтоне отметили, что после этой даты "Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов".
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180418/1518884333.html
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