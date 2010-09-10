Сообщение ivanes » 13 апр 2018, 12:02

Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". АЛСНщик

Все довольно просто.Надо работать так,как европейские работяги. Приватизированные предприятия ушли на дно в 90-е годы.Пора отобрать у собственника не загруженные здания и начать искать инвестора для их возвращения в экономику.

По уровню производительности труда отстали на 3-5 раз,по простаивающим мощностям пора принять решения .Пусть инвестор будет освобожден от налога на прибыль,земельного налога.Лишь бы давал продукцию,которая могла бы заменить импорт.

Завод автоаппаратуры и его здания чем заняты? Чем заняты здания Центролита? Мясокомбината? РЗЭП? Здания швейного производства. Таких по Рязани наберется десяток зданий. Пора Федеральной и региональной властям начать работать над вводом их в производство. Ранее здания детских садов приспособили под офисы,теперь строим новые.Лишние деньги завелись?

Одно из зданий бывшего РЗЭП просила ОКБ Вега.Администрация не захотела передавать. Десятки артезианских скважин РЗЭП,Плазмы,НИТИ не задействовали? Выгодней покупать воду от НПК Роснефти?