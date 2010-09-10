Сообщение ivanes » 06 май 2018, 19:48

Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию.С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец (БКД).После прибытия в БКД избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка, - продолжил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение."Во время нынешней церемонии гости, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади", - уточнил Песков. "На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании", - отметил он.Церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полденьПодробнее на ТАСС: