Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 13 апр 2018, 11:51

Средняя зарплата в долларах США / уровень бедности в % по странам СНГ за 2016г
1.Азербайджан- 313/5,9
2.Армения-363/--
3.Белорусь-361/5,7
4. Казахстан-418/2,6
5.Кыргыстан -212/25,4
6.Молдова -251/13,5
7.Россия 549/30,5
Украина -203/3,8
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 13 апр 2018, 12:02

Я не стремлюсь идеализировать СССР.Я задаюсь вопросом " что делать". АЛСНщик
Все довольно просто.Надо работать так,как европейские работяги. Приватизированные предприятия ушли на дно в 90-е годы.Пора отобрать у собственника не загруженные здания и начать искать инвестора для их возвращения в экономику.
По уровню производительности труда отстали на 3-5 раз,по простаивающим мощностям пора принять решения .Пусть инвестор будет освобожден от налога на прибыль,земельного налога.Лишь бы давал продукцию,которая могла бы заменить импорт.
Завод автоаппаратуры и его здания чем заняты? Чем заняты здания Центролита? Мясокомбината? РЗЭП? Здания швейного производства. Таких по Рязани наберется десяток зданий. Пора Федеральной и региональной властям начать работать над вводом их в производство. Ранее здания детских садов приспособили под офисы,теперь строим новые.Лишние деньги завелись?
Одно из зданий бывшего РЗЭП просила ОКБ Вега.Администрация не захотела передавать. Десятки артезианских скважин РЗЭП,Плазмы,НИТИ не задействовали? Выгодней покупать воду от НПК Роснефти?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 18 апр 2018, 14:16

Несколько американских авиакомпаний используют российское воздушное пространство при полетах из США в Азию.
Минтранс подтвердил разрешение на полеты американских авиакомпаний над территорией России.
Как заявляли в Госдепартаменте, разрешение продлили до 28 октября. Действие прошлого соглашения закончилось в 03:00 мск среды.
По информации Госдепа, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля. В Вашингтоне отметили, что после этой даты "Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов".

РИА Новости https://ria.ru/economy/20180418/1518884333.html
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 20 апр 2018, 16:23

"Благодаря «оперативному сигналу ФСБ» президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации «Роснано». Приватизировать корпорацию собирался собственный менеджмент.
Анатолий Чубайс: «Это будет именно выкуп компании менеджментом, сотрудниками, в том числе мной. Рассчитываем выйти на совет директоров с предложением. После принятия решения сообщим и долю, которую планируется выкупить, и цену».
«В результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента РФ не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 млрд рублей».
Собственно говоря, как уже и отмечалось выше, фактически Анатолий Борисович единую структуру РАО ЕЭС демонтировал. Получили в итоге 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), где у государства оставалась собственность на уровне контрольных пакетов.
Это еще не лишило главный генератор страны единства.
Что же касается технологических прорывов"Роснано", то последним из них, было объявление о выпуске складного мопеда на электрическом моторчике по цене 600 000 рублей за штуку.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 20 апр 2018, 16:40

Вместо РАО ЕЭС стало 79 региональных АО-энерго. Есть еще сетевые компании. разрозненность - отключение регионов или части региона.
Собственником РРЭС (Новомичуринск) практически стал Газпром.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 03 май 2018, 10:38

Россия ввела свою валюту в 1993году.
Украина ввела карбованец в 1991г и в 1994г его заменили на гривну,т.к карбованцы вводили немцы в 1942 по 1945гг
Белоруссия ввела "зайчики" 1991г.
Литва литы ввела 1991 г.
Латвия лат-репшик-1992г
Эстония -крону в 1992г.
Все советские рубли были вброшены в РФ. Примерно 475 млрд.Инфляция достигала 2000%
Кто сдерживал введение российского рубля?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 06 май 2018, 19:48

Церемония вступления президента РФ в должность 7 мая пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию.
С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец (БКД).
После прибытия в БКД избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.
После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка, - продолжил пресс-секретарь. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.
"Во время нынешней церемонии гости, приглашенные на инаугурацию, будут размещены не только в залах БКД, но и на Соборной площади", - уточнил Песков. "На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании", - отметил он.

Церемония вступления президента в должность начнется 7 мая в полдень


Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5179629
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 14 май 2018, 20:37

https://www.youtube.com/watch?v=t4vHWZw6tug
Открытие Керченского-Крымского моста видео.
Мост (путепровод )будет открыт 6-30 утра 16 мая 2018г. Первым проедет кортеж с Президентом России.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 19:28

«Перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала „Евразия“, который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — заявил Назарбаев на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе, который проходит в Сочи, передает ТАСС.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/14/ ... tent=90768
Ранее Казахстан и Туркменистан решили построить или расширить порты на Каспии.На деньги США. Для грузов в Афганистан,минуя Россию.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11275
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 22:03

ivanes писал(а):«Перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала „Евразия“, который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — заявил Назарбаев на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе, который проходит в Сочи, передает ТАСС.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/14/ ... tent=90768
Ранее Казахстан и Туркменистан решили построить или расширить порты на Каспии.На деньги США. Для грузов в Афганистан,минуя Россию.

Рад, предатель малой родины?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3819
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 22:17

ivanes писал(а):Мост (путепровод )будет открыт 6-30 утра 16 мая 2018г. Первым проедет кортеж с Президентом России.


Угу... не проспи событие :lol: По какому времени живешь, дедушка??? Опять цифры попутал... :shock:

Мост.png
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 11:19

ivanes писал(а):«Перспективным проектом стало бы строительство судоходного канала „Евразия“, который позволит связать водными путями Черное и Каспийское моря», — заявил Назарбаев на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе, который проходит в Сочи, передает ТАСС.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/14/ ... tent=90768
Ранее Казахстан и Туркменистан решили построить или расширить порты на Каспии.На деньги США. Для грузов в Афганистан,минуя Россию.

Связать порты на Каспии с Мировым океаном возможно только по территории РФ. Конкретно проект "Евразия" предполагает использование Кумо-Манычской впадины. Даже если отвлечься от экологических последствий подобного решения и проблемы наличия воды для питания канала, основной вопрос (независимость перевозок от РФ между Каспием и прочим миром) проект "Евразия" не решает :P
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:26

А через Азербайджан и Грузию нельзя соединить Каспий с Черным морем?
Туркменистан хочет проложить газопровод на Азербайджан и далее на Турцию и Европу. К этому желает присоединиться Иран.Пока мешают санкции.
Работы по строительству участка Транс-Анатолийского магистрального газопровода ( МГП TANAP) от турецкой границы с Грузией до г Эскишехир выполнены на 77%
https://aftershock.news/?q=node/507095&full
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:42

Шварц
"Угу... не проспи событие :lol: По какому времени живешь, дедушка??? Опять цифры попутал... :shock:"
Кортеж из Камазов проехал. Движение открыли в 5-30.
Посмотрел. Это событие.
Еще не говорите о затратах на строительство моста. Вылет самолетов на тушении пожаров в ДВФО и СФО равен дню на стройке моста или дню работы самолета ВКС в Сирии. 90% пожаров рукотворные. 1 млн руб один вылет ИЛ-76 или БИ-200.
Кроме того,надо учесть затраты на ликвидацию ущерба от паводка. Многие строения в зоне паводка.в низине. Нет страховок от стихии. Сколько домов построил фед.бюджет после пожаров в Рязанское области? Каковы затраты?

В 2017 году в России было зафиксировано 9,2 тыс. пожаров на землях Лесного фонда, площадь их составила 1,4 млн гектаров, а экономический ущерб достиг 15 млрд рублей.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6564
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:06

Очень тяжелая пожарная ситуация сложилась в Нижегородской, Воронежской и Рязанской областях. Общая площадь территории, выгоревшей в результате природных пожаров в России в 2010 г., согласно спутниковым данным, превысила 10,7 миллиона гектаров.
Люди, который жгут сухую траву, не задумываются о последствиях своих действий. Более того, многие считают, что делать это «полезно».


Подробности: https://regnum.ru/news/2307799.html
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Подготовлено решение Правительства РФ о выделении материальной помощи пострадавшим по 10 тысяч рублей, выплат компенсаций за утрату имущества – 100 тысяч рублей, оплате содержания граждан в пунктах временного размещения», - сказал Владимир Пучков.
Как отметил глава МЧС России Владимир Пучков, самая сложная ситуация сейчас на юге Сибири, в Поволжье и центральной части страны: затоплены более 400 населенных пунктов, 5 тысяч жилых домов. От большой воды уже пострадали 18 тысяч человек, а вскоре стихия двинется на Урал и в Сибирь. Масштаб бедствия мог быть гораздо больше, если бы во всех регионах .
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