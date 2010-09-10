Сообщение ivanes » 16 май 2018, 18:26

Работы по строительству участка Транс-Анатолийского магистрального газопровода ( МГП TANAP) от турецкой границы с Грузией до г Эскишехир выполнены на 77%

А через Азербайджан и Грузию нельзя соединить Каспий с Черным морем?Туркменистан хочет проложить газопровод на Азербайджан и далее на Турцию и Европу. К этому желает присоединиться Иран.Пока мешают санкции.