Что творится в нашей стране
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 млн кв. метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
http://www.minstroyrf.ru/press/vvod-zhi ... hem-na-16/
В Петербурге дольщики вышли на пикеты. Они уверяют, что не остановятся, пока в готовые дома не разрешат заселяться, а остальные корпуса не продолжат достраивать. Строительство ЖК началось еще в конце 2013 года, но до сих пор не завершено https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region ... -smolnogo/
А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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