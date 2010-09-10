Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 млн кв. метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
http://www.minstroyrf.ru/press/vvod-zhi ... hem-na-16/
В Петербурге дольщики вышли на пикеты. Они уверяют, что не остановятся, пока в готовые дома не разрешат заселяться, а остальные корпуса не продолжат достраивать. Строительство ЖК началось еще в конце 2013 года, но до сих пор не завершено https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region ... -smolnogo/
А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):Cezar писал(а):Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 млн кв. метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
http://www.minstroyrf.ru/press/vvod-zhi ... hem-na-16/
В Петербурге дольщики вышли на пикеты. Они уверяют, что не остановятся, пока в готовые дома не разрешат заселяться, а остальные корпуса не продолжат достраивать. Строительство ЖК началось еще в конце 2013 года, но до сих пор не завершено https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region ... -smolnogo/
А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
И что?
Главное то - что объемы ввода жилья растут бешеными темпами, далеко перекрывая рекорды СССР.
А так, ну, бывают, мошенники присутствуют. Мозгами шевелить лучше надо, чтоб к ним на удочку не попадаться.
Главное что в целом все идет отлично.
Re: Что творится в нашей стране
Более 20 млн россиян за чертой бедности.Значит они не могут быть дольщиками в покупке нового жилья. Еще 36 млн-пенсионеры,15 млн не имеют дохода. 71 млн не могут строить жилье.
80 млн жилья делим на оставшиеся 75 млн и получаем,что каждый строит более 1 кв.м.жилья. В Рязани и того больше.
Средняя зарплата в Рязани за предыдущие 6 месяцев - 32 373 руб. (май 2017-аррель 2018г).
При цене 1 кв.м от 41 тыс до 47 тыс руб (п. Солотча).
Рязанская область, Рязань, Московский, Мервинская ул., 20
1,8–2 млн. руб----------------.за 1-комнатные от 43 м2
2,66–3,05 млн. руб.-----------за 2-комнатные от 60,64 м2
3,09–4,19 млн. руб.-----------за 3-комнатные от 75,67 м2
5,16 млн. руб.------------------за 4-комнатные от 129,44 м2
Застройщик СК Прага Сдача в 1 кв. 2019
80 млн жилья делим на оставшиеся 75 млн и получаем,что каждый строит более 1 кв.м.жилья. В Рязани и того больше.
Средняя зарплата в Рязани за предыдущие 6 месяцев - 32 373 руб. (май 2017-аррель 2018г).
При цене 1 кв.м от 41 тыс до 47 тыс руб (п. Солотча).
Рязанская область, Рязань, Московский, Мервинская ул., 20
1,8–2 млн. руб----------------.за 1-комнатные от 43 м2
2,66–3,05 млн. руб.-----------за 2-комнатные от 60,64 м2
3,09–4,19 млн. руб.-----------за 3-комнатные от 75,67 м2
5,16 млн. руб.------------------за 4-комнатные от 129,44 м2
Застройщик СК Прага Сдача в 1 кв. 2019
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911
Халява всегда опасна. Скопи денег и покупай готовое жилье.На стадии проектирования или котлована всегда риск большой. Либо ты получишь халяву,либо тебя обманет застройщик.Таков бизнес.
Халява всегда опасна. Скопи денег и покупай готовое жилье.На стадии проектирования или котлована всегда риск большой. Либо ты получишь халяву,либо тебя обманет застройщик.Таков бизнес.
Re: Что творится в нашей стране
Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 процентов — в отелях России контролируется американской корпорацией Booking.com, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах.
Минкультуры направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России.
РИА Новости https://ria.ru/tourism/20180523/1521123288.html
Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 компанией The Priceline Group (NASDAQ: PCLN), фокусирующейся на европейский рынок[2]. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, (Нидерланды).
Проживание,Авиабилеты,Аренда машин,Такси от/до аэропорта
Присоединяйтесь к владельцам 5 328 865 домов, апартаментов и других уникальных видов жилья, зарегистрированных на Booking.com.
На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся 1 745 254 объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.
Минкультуры направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России.
РИА Новости https://ria.ru/tourism/20180523/1521123288.html
Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 компанией The Priceline Group (NASDAQ: PCLN), фокусирующейся на европейский рынок[2]. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, (Нидерланды).
Проживание,Авиабилеты,Аренда машин,Такси от/до аэропорта
Присоединяйтесь к владельцам 5 328 865 домов, апартаментов и других уникальных видов жилья, зарегистрированных на Booking.com.
На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся 1 745 254 объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
Так когда в обход ФЗ 214 несли деньги и стряпали липовые бумажки ,нужно было думать... большинство таких дольщиков заработок устраивают себе ... вложили на котловане(а по 214 такое запрещено) и потом готовые продали с наживой процентов 50(и никаких налогов) ... а такое не всегда получается,бизнес это риск.... и нефига потом у государства жалится и требовать
Re: Что творится в нашей стране
"Газпром" в ближайшее время выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивных платежей в рамках досудебного урегулирования спора по контракту на поставки российского газа.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5249605
Власти Швейцарии начали арестовывать активы «Газпрома» в рамках судебного иска украинского «Нафтогаза». Первой под прицел попала дочерняя компания энергетической компании - Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2».
http://www.mk.ru/economics/2018/05/31/s ... kieva.html
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5249605
Власти Швейцарии начали арестовывать активы «Газпрома» в рамках судебного иска украинского «Нафтогаза». Первой под прицел попала дочерняя компания энергетической компании - Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2».
http://www.mk.ru/economics/2018/05/31/s ... kieva.html
Re: Что творится в нашей стране
3 июня. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане.
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск", - сказал представитель ЦУП.
http://tass.ru/kosmos/5258757
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск", - сказал представитель ЦУП.
http://tass.ru/kosmos/5258757
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