Сообщение ivanes » 23 май 2018, 11:27

Более 20 млн россиян за чертой бедности.Значит они не могут быть дольщиками в покупке нового жилья. Еще 36 млн-пенсионеры,15 млн не имеют дохода. 71 млн не могут строить жилье.

80 млн жилья делим на оставшиеся 75 млн и получаем,что каждый строит более 1 кв.м.жилья. В Рязани и того больше.

Средняя зарплата в Рязани за предыдущие 6 месяцев - 32 373 руб. (май 2017-аррель 2018г).

При цене 1 кв.м от 41 тыс до 47 тыс руб (п. Солотча).

Рязанская область, Рязань, Московский, Мервинская ул., 20

1,8–2 млн. руб----------------.за 1-комнатные от 43 м2

2,66–3,05 млн. руб.-----------за 2-комнатные от 60,64 м2

3,09–4,19 млн. руб.-----------за 3-комнатные от 75,67 м2

5,16 млн. руб.------------------за 4-комнатные от 129,44 м2

Застройщик СК Прага Сдача в 1 кв. 2019