Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 млн кв. метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
http://www.minstroyrf.ru/press/vvod-zhi ... hem-na-16/
В Петербурге дольщики вышли на пикеты. Они уверяют, что не остановятся, пока в готовые дома не разрешат заселяться, а остальные корпуса не продолжат достраивать. Строительство ЖК началось еще в конце 2013 года, но до сих пор не завершено https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region ... -smolnogo/
А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):Cezar писал(а):Объем ввода жилья на 1 мая 2018 года составил 20,2 млн кв. метров жилья, показатель увеличился на 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
http://www.minstroyrf.ru/press/vvod-zhi ... hem-na-16/
В Петербурге дольщики вышли на пикеты. Они уверяют, что не остановятся, пока в готовые дома не разрешат заселяться, а остальные корпуса не продолжат достраивать. Строительство ЖК началось еще в конце 2013 года, но до сих пор не завершено https://mbk.sobchakprotivvseh.ru/region ... -smolnogo/
А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
И что?
Главное то - что объемы ввода жилья растут бешеными темпами, далеко перекрывая рекорды СССР.
А так, ну, бывают, мошенники присутствуют. Мозгами шевелить лучше надо, чтоб к ним на удочку не попадаться.
Главное что в целом все идет отлично.
Re: Что творится в нашей стране
Более 20 млн россиян за чертой бедности.Значит они не могут быть дольщиками в покупке нового жилья. Еще 36 млн-пенсионеры,15 млн не имеют дохода. 71 млн не могут строить жилье.
80 млн жилья делим на оставшиеся 75 млн и получаем,что каждый строит более 1 кв.м.жилья. В Рязани и того больше.
Средняя зарплата в Рязани за предыдущие 6 месяцев - 32 373 руб. (май 2017-аррель 2018г).
При цене 1 кв.м от 41 тыс до 47 тыс руб (п. Солотча).
Рязанская область, Рязань, Московский, Мервинская ул., 20
1,8–2 млн. руб----------------.за 1-комнатные от 43 м2
2,66–3,05 млн. руб.-----------за 2-комнатные от 60,64 м2
3,09–4,19 млн. руб.-----------за 3-комнатные от 75,67 м2
5,16 млн. руб.------------------за 4-комнатные от 129,44 м2
Застройщик СК Прага Сдача в 1 кв. 2019
80 млн жилья делим на оставшиеся 75 млн и получаем,что каждый строит более 1 кв.м.жилья. В Рязани и того больше.
Средняя зарплата в Рязани за предыдущие 6 месяцев - 32 373 руб. (май 2017-аррель 2018г).
При цене 1 кв.м от 41 тыс до 47 тыс руб (п. Солотча).
Рязанская область, Рязань, Московский, Мервинская ул., 20
1,8–2 млн. руб----------------.за 1-комнатные от 43 м2
2,66–3,05 млн. руб.-----------за 2-комнатные от 60,64 м2
3,09–4,19 млн. руб.-----------за 3-комнатные от 75,67 м2
5,16 млн. руб.------------------за 4-комнатные от 129,44 м2
Застройщик СК Прага Сдача в 1 кв. 2019
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911
Халява всегда опасна. Скопи денег и покупай готовое жилье.На стадии проектирования или котлована всегда риск большой. Либо ты получишь халяву,либо тебя обманет застройщик.Таков бизнес.
Халява всегда опасна. Скопи денег и покупай готовое жилье.На стадии проектирования или котлована всегда риск большой. Либо ты получишь халяву,либо тебя обманет застройщик.Таков бизнес.
Re: Что творится в нашей стране
Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований — более 70 процентов — в отелях России контролируется американской корпорацией Booking.com, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах.
Минкультуры направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России.
РИА Новости https://ria.ru/tourism/20180523/1521123288.html
Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 компанией The Priceline Group (NASDAQ: PCLN), фокусирующейся на европейский рынок[2]. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, (Нидерланды).
Проживание,Авиабилеты,Аренда машин,Такси от/до аэропорта
Присоединяйтесь к владельцам 5 328 865 домов, апартаментов и других уникальных видов жилья, зарегистрированных на Booking.com.
На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся 1 745 254 объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.
Минкультуры направило в Ростуризм письмо с поручением "рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com" в России.
РИА Новости https://ria.ru/tourism/20180523/1521123288.html
Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 компанией The Priceline Group (NASDAQ: PCLN), фокусирующейся на европейский рынок[2]. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, (Нидерланды).
Проживание,Авиабилеты,Аренда машин,Такси от/до аэропорта
Присоединяйтесь к владельцам 5 328 865 домов, апартаментов и других уникальных видов жилья, зарегистрированных на Booking.com.
На 4 апреля 2018 года в базе данных сайта содержатся 1 745 254 объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):А сколько рязанских дольщиков ждут твоего "показателя" - просто охренеть ты прийди на из собрания и расскажи им о "процентах", увидишь реакцию.
Так когда в обход ФЗ 214 несли деньги и стряпали липовые бумажки ,нужно было думать... большинство таких дольщиков заработок устраивают себе ... вложили на котловане(а по 214 такое запрещено) и потом готовые продали с наживой процентов 50(и никаких налогов) ... а такое не всегда получается,бизнес это риск.... и нефига потом у государства жалится и требовать
Re: Что творится в нашей стране
"Газпром" в ближайшее время выплатит турецкой Botas большую часть ретроактивных платежей в рамках досудебного урегулирования спора по контракту на поставки российского газа.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5249605
Власти Швейцарии начали арестовывать активы «Газпрома» в рамках судебного иска украинского «Нафтогаза». Первой под прицел попала дочерняя компания энергетической компании - Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2».
http://www.mk.ru/economics/2018/05/31/s ... kieva.html
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5249605
Власти Швейцарии начали арестовывать активы «Газпрома» в рамках судебного иска украинского «Нафтогаза». Первой под прицел попала дочерняя компания энергетической компании - Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2».
http://www.mk.ru/economics/2018/05/31/s ... kieva.html
Re: Что творится в нашей стране
3 июня. /ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-07" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи недалеко от города Жезказган в Казахстане.
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск", - сказал представитель ЦУП.
http://tass.ru/kosmos/5258757
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи совершил посадку в 15:39 мск", - сказал представитель ЦУП.
http://tass.ru/kosmos/5258757
Re: Что творится в нашей стране
Источник: youtube\Голос Народа
Эксперт ()Хазин) подчеркнул, что реакция Лагард ясно говорит о том, что она не позволит нанести удар по доллару и не даст РФ оттянуть ресурсы от поддержки мировой долларовой системы. И если кто-то из либералов хочет отступить от «линии партии», то моментально следует жесткий окрик. В связи с этим, Хазин пришел к выводу, что в России, на самом деле, нет проблем с кредитами, бензином и инвестициями. Все сложности разрешаемы. Однако в стране есть определенная либеральная группировка, которая не дает менять финансовую политику и с ней надо что-то делать....
По мнению Хазина очень примечателен отрыв ПМЭФ, где глава МВФ Кристин Лагард отвечает Кудрину на его инициативу изменить «цену отсечения», то есть увеличить долю нефтяных доходов, которая идет на поддержку российской экономики и не вывозится из страны в виде долларов. Реакция Лагард была более чем ясной и четкой. Она в спокойной, но в достаточно жесткой манере объяснила, что никаких изменений в России она видеть не хочет. Ей выгодно, чтобы цены на топливо были высокие, а правительство придерживалось своего «бюджетного правила»...
Источник: https://politexpert.net/108540-rossiya- ... _term=1302
Эксперт ()Хазин) подчеркнул, что реакция Лагард ясно говорит о том, что она не позволит нанести удар по доллару и не даст РФ оттянуть ресурсы от поддержки мировой долларовой системы. И если кто-то из либералов хочет отступить от «линии партии», то моментально следует жесткий окрик. В связи с этим, Хазин пришел к выводу, что в России, на самом деле, нет проблем с кредитами, бензином и инвестициями. Все сложности разрешаемы. Однако в стране есть определенная либеральная группировка, которая не дает менять финансовую политику и с ней надо что-то делать....
По мнению Хазина очень примечателен отрыв ПМЭФ, где глава МВФ Кристин Лагард отвечает Кудрину на его инициативу изменить «цену отсечения», то есть увеличить долю нефтяных доходов, которая идет на поддержку российской экономики и не вывозится из страны в виде долларов. Реакция Лагард была более чем ясной и четкой. Она в спокойной, но в достаточно жесткой манере объяснила, что никаких изменений в России она видеть не хочет. Ей выгодно, чтобы цены на топливо были высокие, а правительство придерживалось своего «бюджетного правила»...
Источник: https://politexpert.net/108540-rossiya- ... _term=1302
Re: Что творится в нашей стране
"Роскачество" перед ЧМ-2018 повело качество пива.
Антипятерка рейтинга: "Жигулевское" (производство филиала АО "Пивоварня Москва-Эфес" в Казани), "Горьковское", "Окское", "Балтика", "Свердловское".
К основной дегустации не допустили пиво "Арсенальное", "Сибирская корона" и "Самара".
Максимум — у пива Amstel (5,167 балла). Следом за ним по убыванию расположились "Халзан", Bud, Heineken, Stella Artois, "Три медведя", Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krušovice (российского производства), Faxe.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180613/1522596090.html
Антипятерка рейтинга: "Жигулевское" (производство филиала АО "Пивоварня Москва-Эфес" в Казани), "Горьковское", "Окское", "Балтика", "Свердловское".
К основной дегустации не допустили пиво "Арсенальное", "Сибирская корона" и "Самара".
Максимум — у пива Amstel (5,167 балла). Следом за ним по убыванию расположились "Халзан", Bud, Heineken, Stella Artois, "Три медведя", Krusovice Imperial (чешского производства), Efes, Bavaria, Krušovice (российского производства), Faxe.
РИА Новости https://ria.ru/society/20180613/1522596090.html
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
ну что, поздравляю, дорогие россияне!
https://www.rzn.info/news/2018/6/14/med ... =rznnews62
без комментариев!
https://www.rzn.info/news/2018/6/14/med ... =rznnews62
без комментариев!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Да и вообще ... придали ускорения
Re: Что творится в нашей стране
Россия сократила в апреле свои вложения в американские казначейские бумаги почти в два раза — на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.
Таким образом Россия опустилась в рейтинге стран держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.
Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180616/1522835784.html
Таким образом Россия опустилась в рейтинге стран держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.
Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180616/1522835784.html
Re: Что творится в нашей стране
ФрекенСнорк писал(а):ну что, поздравляю, дорогие россияне!
https://www.rzn.info/news/2018/6/14/med ... =rznnews62
без комментариев!
Российское правительство может смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста, если реакция населения будет острой. Власти опасаются возможных протестов. Об этом сообщило издание "Ведомости, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента. https://www.vesti.ru/doc.html?id=3028644
И не только это.
Повышается НДС с 18 до 20%. Уменьшается объем продаж валюты для развлечений части населения (37 млн чел) и части покупателей иномарок машин (1 млн авто). Малый и средний бизнес либо остается в тени,либо выходит и уезжает в колонию. Туда же пойдут контрабандиты.
Или высказывание Чичкваркина из Лондона:"Кто понимает,что его могут взять за задницу,- тот удирает и продает свою недвижимость (в Великобритании)."
Они бежали из России в Лондон,чтобы их не взяли за задницу тут.Добегались.Их берут за задницу там. Интересно!
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
ФрекенСнорк писал(а):ну что, поздравляю, дорогие россияне!
https://www.rzn.info/news/2018/6/14/med ... =rznnews62
без комментариев!
Приятно вновь увидеть ваш пост.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Мне приятно почитать пост ФрекенСнорк о возрасте пенсионном. Вам это не грозит.Не беспокойтесь.
Но беспокоит названная цифра пенсионеров среди школьных учителей .От 75 до 80%. Решили ублажить эту категорию.
Для получения права досрочного выхода на пенсию медицинским работникам необходимо иметь: 25 лет специального стажа работающим в области здравоохранения в сельской местности; 30 лет медицинского стажа работающим только в городе, либо смешанно в городе, сельской местности и поселке городского типа (ПГТ).
Там же и депутатские пенсии. Два срока отсидел в кресле - пенсионер.
Но беспокоит названная цифра пенсионеров среди школьных учителей .От 75 до 80%. Решили ублажить эту категорию.
Для получения права досрочного выхода на пенсию медицинским работникам необходимо иметь: 25 лет специального стажа работающим в области здравоохранения в сельской местности; 30 лет медицинского стажа работающим только в городе, либо смешанно в городе, сельской местности и поселке городского типа (ПГТ).
Там же и депутатские пенсии. Два срока отсидел в кресле - пенсионер.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Два срока отсидел в кресле - пенсионер.
Это, дорогой ты наш столичный пенсионер, тоже надо правильно суметь... в смысле отсидеть
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за коррупцию, был этапирован в Рязань. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белых.
Вот ты, дедушка, известный любитель считать... Помотри, правильно ли начислили?
В феврале бывшего губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 млн руб. Его признали виновным в получении взяток в размере €600 тыс. в период с 2012 по 2016 год. Позже в мае Мосгорсуд снизил сумму штрафа до 48 млн руб.
Re: Что творится в нашей стране
Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!
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