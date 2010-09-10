Сообщение Шварц » Сегодня, 16:26

ivanes писал(а): Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!

Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка