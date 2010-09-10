Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3842
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:26

ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!


Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6664
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:57

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На выбор.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6664
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:22

На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
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