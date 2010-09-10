Сообщение ivanes » Сегодня, 19:22

На халяву жить можно и нужно.

В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.

Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.

Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.