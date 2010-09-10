Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3843
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:26

ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!


Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6664
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 18:57

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На выбор.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6664
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 19:22

На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3843
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 20:58

ivanes писал(а):
На выбор.


Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимело :mrgreen:

https://youtu.be/CK2qxoWFL8c

Так что больше подходит про воришку

Иначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам. :lol:

ivanes писал(а):На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...


Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текст :D
По силам тебе задача?
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