Сообщение Шварц » Сегодня, 20:58

ivanes писал(а):

На выбор.

ivanes писал(а): На халяву жить можно и нужно.

В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...

Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимелоТак что больше подходит про воришкуИначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам.Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текстПо силам тебе задача?