Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!
Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):
На выбор.
Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимело
https://youtu.be/CK2qxoWFL8c
Так что больше подходит про воришку
Иначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам.
ivanes писал(а):На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...
Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текст
По силам тебе задача?
Re: Что творится в нашей стране
В июне вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник рассказала, что спрашивает у соискателей на собеседованиях: "Чей Крым?" — и берёт на работу в зависимости от ответа.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
Re: Что творится в нашей стране
Футбольный клуб «Ростов» не будет проводить матчи на новой арене. Причина — слишком высокая цена аренды. Команда останется на стадионе «Олимп-2».
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
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