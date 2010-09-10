Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3850
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 28 июн 2018, 16:26

ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!


Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка :mrgreen:
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6692
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 29 июн 2018, 18:57

Изображение


Изображение

На выбор.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6692
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 29 июн 2018, 19:22

На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3850
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 29 июн 2018, 20:58

ivanes писал(а):
На выбор.


Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимело :mrgreen:

https://youtu.be/CK2qxoWFL8c

Так что больше подходит про воришку

Иначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам. :lol:

ivanes писал(а):На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...


Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текст :D
По силам тебе задача?
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6692
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 04 июл 2018, 17:24

В июне вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник рассказала, что спрашивает у соискателей на собеседованиях: "Чей Крым?" — и берёт на работу в зависимости от ответа.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6692
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 13 июл 2018, 15:24

Футбольный клуб «Ростов» не будет проводить матчи на новой арене. Причина — слишком высокая цена аренды. Команда останется на стадионе «Олимп-2».

И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6692
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:49

Россия имеет возможность вообще закрыть Азовское море в связи с украинским пиратством – это прописано в международном морском праве. Об этом заявили эксперты программы "Время покажет".Т.к.
1. Украина занимается пиратством
2. Обсуждают взрыва Крымского моста
3. Минировать Азовское море.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ivanes и 2 гостя