Сообщение ivanes » 04 июл 2018, 17:24

В июне вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник рассказала, что спрашивает у соискателей на собеседованиях: "Чей Крым?" — и берёт на работу в зависимости от ответа.

PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.

Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».

Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.