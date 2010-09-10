Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!
Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):
На выбор.
Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимело
https://youtu.be/CK2qxoWFL8c
Так что больше подходит про воришку
Иначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам.
ivanes писал(а):На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...
Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текст
По силам тебе задача?
Re: Что творится в нашей стране
В июне вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник рассказала, что спрашивает у соискателей на собеседованиях: "Чей Крым?" — и берёт на работу в зависимости от ответа.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
Re: Что творится в нашей стране
Футбольный клуб «Ростов» не будет проводить матчи на новой арене. Причина — слишком высокая цена аренды. Команда останется на стадионе «Олимп-2».
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
Re: Что творится в нашей стране
Россия имеет возможность вообще закрыть Азовское море в связи с украинским пиратством – это прописано в международном морском праве. Об этом заявили эксперты программы "Время покажет".Т.к.
1. Украина занимается пиратством
2. Обсуждают взрыва Крымского моста
3. Минировать Азовское море.
1. Украина занимается пиратством
2. Обсуждают взрыва Крымского моста
3. Минировать Азовское море.
Re: Что творится в нашей стране
Российские ВУЗы выпустили в 2018г более 1 млн дипломированных специалистов,455 тыс. окончили на бюджетных местах.
Вопрос: хватил ли всем работы по избранной специальности?
Раньше министр Васильева ответила.Не создается столько рабочих мест для выпускников ВУЗов.
В 2018г российские школы выпустили 640 тыс чел. Опрос показал:
-22,3% желают обучаться науке об обществе,
-15,6% - инженерии и технологии,
-11%- гуманитарным наукам,
-10,9% - медицинским.
Вопрос: хватил ли всем работы по избранной специальности?
Раньше министр Васильева ответила.Не создается столько рабочих мест для выпускников ВУЗов.
В 2018г российские школы выпустили 640 тыс чел. Опрос показал:
-22,3% желают обучаться науке об обществе,
-15,6% - инженерии и технологии,
-11%- гуманитарным наукам,
-10,9% - медицинским.
Re: Что творится в нашей стране
20 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/5389903
Ищут получателя от западных спецслужб информации и материалов.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/5389903
Ищут получателя от западных спецслужб информации и материалов.
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