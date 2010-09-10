Сообщение ivanes » 22 июл 2018, 18:02

Недельный труд для любых работников не может быть продолжительнее 40 часов, а непрерывное время еженедельного отдыха должно быть не меньше 42 часов (ст. 94, 110 ТК РФ). Куда смотрит профсоюз?

5 октября в Российской Федерации отмечается День учителя. По данным минобрнауки в 2017г, в России 1 223 539 педагогов.1. 52 года - средний возраст наших учителей. Такие данные приводятся в последнем международном исследовании TALIS, в котором Россия принимала участие.2. 95 процентов наших учителей имеют педагогическое образование, и большинство преподает один предмет. В европейских странах 53 процента учителей ведут сразу несколько дисциплин.5. Рабочая неделя российского учителя длится 46 часов, в других странах - не более 38 часов.7. Большая часть наших учителей не собирались идти на работу в школу.Исходя из среднего возраста школьный учитель в России пенсионер.По факту их- 85%.