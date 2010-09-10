Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Наш суд самый гуманный суд в мире Да здравствует наш суд!
Дедушка, ты же не на приеме у психиатра... если под дурака косишь, пой тогда уж про армию, которая всех сильней ))) ну как тот стеснительный воришка
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
В комитетах Госдумы долго обсуждают о страховании жилья от ЧП и стихий.Добровольно или обязательно.Пришли к добровольности.Предлагаю ввести плату НДФЛ и Соцвзносы перенести из обязательных платежей к добровольной.
Платишь соцвзносы - получи полис ОМС. Хочешь получать пенсию в старости-плати. Получай столько,сколько платил.
Мы теряем страну,которую сжигаем,топить в воде.Придет дядюшка от государства возместит ущерб.Так грабят доброго дядюшку. Привыкли.В СССР страховка домов частного сектора была обязательной. Быстро отвыкли от советского,кроме шампанского советского.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):
На выбор.
Ты же выбираешь ))) ты с государством затевал состязательный процесс... и оно тебя поимело
https://youtu.be/CK2qxoWFL8c
Так что больше подходит про воришку
Иначе откуда у тебя такая любовь к судебным процессам.
ivanes писал(а):На халяву жить можно и нужно.
В комитетах Госдумы долго обсуждают...Предлагаю ввести ...
Кому предлагаешь-то? И. будут-ли они тебя слушать? Ты бы сначала нас потешил... перевёл бы свои блуждающие мысли в доступный для чтения, понимания и дальнейшего обсуждения текст
По силам тебе задача?
Re: Что творится в нашей стране
В июне вице-президент банка "Открытие" и соосновательница банка "Точка" Яна Ганник рассказала, что спрашивает у соискателей на собеседованиях: "Чей Крым?" — и берёт на работу в зависимости от ответа.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
PR-директор «Леруа Мерлен» Галина Панина уволилась из компании по собственному желанию после скандала, связанного с ее постом в Facebook.
Панина написала на своей странице в Facebook, что во время празднования победы сборной России на чемпионате мира по футболу «в Ново-Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку». Она ссылалась на информацию, полученную от стажерки, которая живет в этом районе Москвы. Кроме того, Панина назвала жителей страны «ваткой».
Информация об описанном Паниной происшествии не подтвердилась, и пиарщица удалила пост.
Re: Что творится в нашей стране
Футбольный клуб «Ростов» не будет проводить матчи на новой арене. Причина — слишком высокая цена аренды. Команда останется на стадионе «Олимп-2».
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
И так в других городах.Нет денег для содержания таких объектов.
Re: Что творится в нашей стране
Россия имеет возможность вообще закрыть Азовское море в связи с украинским пиратством – это прописано в международном морском праве. Об этом заявили эксперты программы "Время покажет".Т.к.
1. Украина занимается пиратством
2. Обсуждают взрыва Крымского моста
3. Минировать Азовское море.
1. Украина занимается пиратством
2. Обсуждают взрыва Крымского моста
3. Минировать Азовское море.
Re: Что творится в нашей стране
Российские ВУЗы выпустили в 2018г более 1 млн дипломированных специалистов,455 тыс. окончили на бюджетных местах.
Вопрос: хватил ли всем работы по избранной специальности?
Раньше министр Васильева ответила.Не создается столько рабочих мест для выпускников ВУЗов.
В 2018г российские школы выпустили 640 тыс чел. Опрос показал:
-22,3% желают обучаться науке об обществе,
-15,6% - инженерии и технологии,
-11%- гуманитарным наукам,
-10,9% - медицинским.
Вопрос: хватил ли всем работы по избранной специальности?
Раньше министр Васильева ответила.Не создается столько рабочих мест для выпускников ВУЗов.
В 2018г российские школы выпустили 640 тыс чел. Опрос показал:
-22,3% желают обучаться науке об обществе,
-15,6% - инженерии и технологии,
-11%- гуманитарным наукам,
-10,9% - медицинским.
Re: Что творится в нашей стране
20 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам РФ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Роскосмоса.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/5389903
Ищут получателя от западных спецслужб информации и материалов.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kosmos/5389903
Ищут получателя от западных спецслужб информации и материалов.
Re: Что творится в нашей стране
5 октября в Российской Федерации отмечается День учителя. По данным минобрнауки в 2017г, в России 1 223 539 педагогов.
1. 52 года - средний возраст наших учителей. Такие данные приводятся в последнем международном исследовании TALIS, в котором Россия принимала участие.
2. 95 процентов наших учителей имеют педагогическое образование, и большинство преподает один предмет. В европейских странах 53 процента учителей ведут сразу несколько дисциплин.
5. Рабочая неделя российского учителя длится 46 часов, в других странах - не более 38 часов.
Недельный труд для любых работников не может быть продолжительнее 40 часов, а непрерывное время еженедельного отдыха должно быть не меньше 42 часов (ст. 94, 110 ТК РФ). Куда смотрит профсоюз?
7. Большая часть наших учителей не собирались идти на работу в школу.
https://rg.ru/2017/10/05/nazvany-sem-os ... telej.html
Исходя из среднего возраста школьный учитель в России пенсионер.По факту их- 85%.
1. 52 года - средний возраст наших учителей. Такие данные приводятся в последнем международном исследовании TALIS, в котором Россия принимала участие.
2. 95 процентов наших учителей имеют педагогическое образование, и большинство преподает один предмет. В европейских странах 53 процента учителей ведут сразу несколько дисциплин.
5. Рабочая неделя российского учителя длится 46 часов, в других странах - не более 38 часов.
Недельный труд для любых работников не может быть продолжительнее 40 часов, а непрерывное время еженедельного отдыха должно быть не меньше 42 часов (ст. 94, 110 ТК РФ). Куда смотрит профсоюз?
7. Большая часть наших учителей не собирались идти на работу в школу.
https://rg.ru/2017/10/05/nazvany-sem-os ... telej.html
Исходя из среднего возраста школьный учитель в России пенсионер.По факту их- 85%.
Re: Что творится в нашей стране
КПРФ планирует организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком.
Центризбирком России на заседании до конца текущей недели решит, соответствует ли закону вопрос, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила ТАСС в понедельник секретарь ЦИК Майя Гришина.
После этого избирком должен вынести решение о регистрации инициативной подгруппы. Избирательные комиссии остальных регионов, где пройдут собрания инициативных подгрупп, могут ориентироваться в своих решениях на вынесенный Центризбиркомом вердикт, пояснила Гришина
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5395747
Центризбирком России на заседании до конца текущей недели решит, соответствует ли закону вопрос, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила ТАСС в понедельник секретарь ЦИК Майя Гришина.
После этого избирком должен вынести решение о регистрации инициативной подгруппы. Избирательные комиссии остальных регионов, где пройдут собрания инициативных подгрупп, могут ориентироваться в своих решениях на вынесенный Центризбиркомом вердикт, пояснила Гришина
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/5395747
Re: Что творится в нашей стране
О как Давно ждали
Военная полиция предложила вернуть командирам право арестовывать солдат
Боевой генерал, почетный строитель и ученый, весь в медалях и орденах ... всерьез озаботился этой проблемой...
А бывший главком ВКС Виктор Бондарев по-отечески посетовал :
Знает, о чем говорит...
Военная полиция предложила вернуть командирам право арестовывать солдат
Командирам воинских частей нужно вернуть право отправлять солдат на гауптвахту. С таким предложение выступил в Совете Федерации руководитель военной полиции Владимир Ивановский.
Боевой генерал, почетный строитель и ученый, весь в медалях и орденах ... всерьез озаботился этой проблемой...
Конечно, если бы командир и военный комендант могли бы сами арестовывать, как раньше, это намного бы упростило и время, и сроки...
А бывший главком ВКС Виктор Бондарев по-отечески посетовал :
Мы все прекрасно понимаем, что солдаты — прекрасные, но есть одна, как говорят в России, паршивая овца, которая все стадо портит, и ее даже командиру изолировать некуда по закону.
Знает, о чем говорит...
Re: Что творится в нашей стране
На встрече с губернатором президент рассказал, что понимает этот вопрос в том числе «с точки зрения справедливости для сахалинцев».
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком.
Проект строительства транспортного перехода на Сахалин обсуждался в начале 2000-х годов. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначались на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/24/07/2018/5 ... 8fca3837da
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком.
Проект строительства транспортного перехода на Сахалин обсуждался в начале 2000-х годов. Этот проект предусматривал строительство новой железной дороги (приблизительно 580 км) со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив (7,5 км), а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина (около 870 км). В 2002 году была проведена правительственная экспертиза, которая показала, что с технической точки зрения проект реализуем. Его стоимость оценивалась в $4,5 млрд, из которых $2 млрд предназначались на строительство новой железнодорожной ветки и моста, а $2,5 млрд — на модернизацию железнодорожной системы на Сахалине.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/24/07/2018/5 ... 8fca3837da
Re: Что творится в нашей стране
Виды наказания, назначаемые военнослужащим предусмотренные УК РФ?
Общие положения и принцип действий урегулированы 5 ст. УК, а непосредственно наказания, включены в 44 ст. УК. Данные предписания применяются на общих основаниях или обуславливаются спецификой военной службы
УК, в значении общего порядка взысканий, определяется несколько классов для военнослужащих: ограничение свободы; исправительные работы; полное лишение свободы;
Дисциплинарные взыскания
Имеется в виду заключение военнослужащего лица под стражу и содержание его в условиях изоляции. Исправительное (дисциплинарное) заключение имеет аналоги в положениях к административному аресту, но исключением является наложение ареста во внесудебном порядке. Лица, воинских должностей, на время ареста содержатся на гаупвахтах: корабельных (войсковых); гарнизонных. Сроки задержания: до 30 дней — при учинении (совершении) одного или нескольких проступков, которые нарушают устав; до 45 дней — при совершении дисциплинарных проступков за время ареста; продолжительность заключения за административное правонарушение (посягание на общественный порядок/безопасность/собственность, правонарушения в области охраны природы/памятников/природных ресурсов/ветеринарно-санитарных правил/питания/финансов и т.д.)
Источник: http://ug-ur.com/nakazanie/vidy/nakazan ... shhim.html Уголовный юрист © ваш персональный юридический консультант
Общие положения и принцип действий урегулированы 5 ст. УК, а непосредственно наказания, включены в 44 ст. УК. Данные предписания применяются на общих основаниях или обуславливаются спецификой военной службы
УК, в значении общего порядка взысканий, определяется несколько классов для военнослужащих: ограничение свободы; исправительные работы; полное лишение свободы;
Дисциплинарные взыскания
Имеется в виду заключение военнослужащего лица под стражу и содержание его в условиях изоляции. Исправительное (дисциплинарное) заключение имеет аналоги в положениях к административному аресту, но исключением является наложение ареста во внесудебном порядке. Лица, воинских должностей, на время ареста содержатся на гаупвахтах: корабельных (войсковых); гарнизонных. Сроки задержания: до 30 дней — при учинении (совершении) одного или нескольких проступков, которые нарушают устав; до 45 дней — при совершении дисциплинарных проступков за время ареста; продолжительность заключения за административное правонарушение (посягание на общественный порядок/безопасность/собственность, правонарушения в области охраны природы/памятников/природных ресурсов/ветеринарно-санитарных правил/питания/финансов и т.д.)
Источник: http://ug-ur.com/nakazanie/vidy/nakazan ... shhim.html Уголовный юрист © ваш персональный юридический консультант
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Виды наказания...
Имеется в виду заключение военнослужащего лица под стражу и содержание его в условиях изоляции...
Так ты поддерживаешь возврат к старым порядкам или ты против, старый ты наш военный? Или тебе пофигу?
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