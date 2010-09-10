Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
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