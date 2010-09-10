Сообщение ivanes » Сегодня, 15:04

5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".

4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.

Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,

Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.