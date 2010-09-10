Сообщение ivanes » Сегодня, 14:19

The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.Подробнее на РБК:Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.