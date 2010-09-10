Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
Re: Что творится в нашей стране
The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
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