Сообщение ivanes » Сегодня, 10:22

Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 трлн руб.Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.Подробнее на РБК:Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд рубСтоимость моста длина 5,9 км -252 млрд рубСтоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.