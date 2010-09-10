Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
Re: Что творится в нашей стране
The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Re: Что творится в нашей стране
Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 трлн руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Re: Что творится в нашей стране
А угадай с трех раз, какому олигарху достанется стройка дороги на Сочи, причем без конкурса?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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