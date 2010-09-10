Сообщение ivanes » Сегодня, 19:49

Мост рухнул

все люди, проживающие на Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма».

Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.



Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.



18 марта состоятся выборы президента России, и сейчас все кандидаты, среди которых и Ксения Собчак, проводят свои избирательные кампании. Журналистка активно ездит по России, общаясь с избирателями. Также Собчак сделала несколько визитов за границу. Она побывала в Великобритании, где дала интервью на канале BBC и встретилась со студентами местных вузов.Сейчас Ксения находится в США. В Америку она прилетела, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом на «молитвенном завтраке». Журналисты поджидали Собчак уже в аэропорту, но она отказалась отвечать на их вопросы.У Ксении также запланированы встречи с членами администрации Трампа. Возможно, ей удастся встретиться и с самим президентом Америки — в четверг Собчак приглашена на ежегодный «молитвенный завтрак» с Трампом.Я хочу стать первым „мостом“ между Россией и США», — высказалась Собчак.Ксения Собчак продолжает свой визит в Соединенные Штаты, и в четверг она ожидается на так называемом Молитвенном завтраке у Дональда Трампа. Некоторые политологи уже проводят аналогии с визитом в 1989 году в Вашингтон Бориса Ельцина, которого благословило тогдашнее американское руководство. Как современная американская элита воспринимает Собчак?Собчак, правда, назвала присоединение Крыма аннексией, но при этом оговорилась: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участиеКомментарии читателей на сайте Daily Mail:An225:Pienso:Оригинал новости ИноТВ: