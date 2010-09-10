Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
5,7 млрд рублей-примерный бюджет бизнеса вокруг "ДОМА-2".
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
4,5 млрд рублей бюджет МИФИ, входящего в сотню престижных ВУЗов мира.
Где те,деяниями которых гордится и процветает страна? Где Туполевы,Королевы,
Кельдыши,Курчатовы,Гагарины? Пока нет.Зато всегда на слуху те,кто производит зрелища и богатеют на этом.
Re: Что творится в нашей стране
The Wall Street Journal сообщала, что из-за технических и финансовых проблем Пентагон будет закупать российские двигатели вплоть до 2025 года.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/31/07/2018/ ... 11b0e83bd8
Новый контракт на поставку 6 двигателей РД-180 эксперт назвал взаимовыгодным. Надо помогать НАСА и Пентагону.
А США в ответ новые санкции для компаний,строивших мост в Крым.
Разведка Сирии доложила методы поставок БПЛА боевикам из США и Европы. Им выгодно. Сбивают,значит наносят вред ВКС.
Re: Что творится в нашей стране
Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой, по предварительным данным, обойдется в 1,2 трлн руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Предполагается, что длина трассы составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2018 ... 5ee581d9f6
Стоимость строительства Крымского моста меркнет перед стоимостью этой дороги.
Меркнет расчетная стоимость моста на Сахалин и Ж\дорожные подъездные пути на Сахалине и континенте.
Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.
Строительство ж/дороги от Комсомольска на Амуре до мыса Лазарева длина 452 км стоимость -204 млрд руб
Стоимость моста длина 5,9 км -252 млрд руб
Стоимость ж/дороги от мыса Погибли до ст.Ныш на Сахалине длина 127 км стоимость 82,7 млрд руб.
Re: Что творится в нашей стране
А угадай с трех раз, какому олигарху достанется стройка дороги на Сочи, причем без конкурса?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Юрист Илья Ремесло.
На данным сетевого ресурса FLB юрист Алексей Навальный в 2017г побывал за границей 4 раза,в этом- уже 7 раз. Навальный утверждает,что деньги на заграничные поездки он зарабатывает в качестве юриста.
Но по данным FLB его фонд за 1,5 года собрал373 млн руб пожертвований. Он за границей зарплата ему идет,он за границей пожертвования в фонд идут.
Что то тут не чисто? Зарубежные пожертвования идут через счета других. Другим доллары или евро,в фонд рубли.
И не только Навальный часто совершает зарубежное турне. Есть и другие лица,которые зачастили в США. Михаил Касьянов замечен частенько в США. Спецпрокурор конгресса США Мюллер пытается найти связь вмешательства России в выборы.Допрашивают всех.Владельцев сетей,участников администрации.
Ксения Собчак посетила молебный завтрак у президента Трампа в качестве кандидата в президента России.
оппозиционеры частенько посещают посла США в Москве. Один из администрации президента США поговорил с российским послом- на допрос.
На данным сетевого ресурса FLB юрист Алексей Навальный в 2017г побывал за границей 4 раза,в этом- уже 7 раз. Навальный утверждает,что деньги на заграничные поездки он зарабатывает в качестве юриста.
Но по данным FLB его фонд за 1,5 года собрал373 млн руб пожертвований. Он за границей зарплата ему идет,он за границей пожертвования в фонд идут.
Что то тут не чисто? Зарубежные пожертвования идут через счета других. Другим доллары или евро,в фонд рубли.
И не только Навальный часто совершает зарубежное турне. Есть и другие лица,которые зачастили в США. Михаил Касьянов замечен частенько в США. Спецпрокурор конгресса США Мюллер пытается найти связь вмешательства России в выборы.Допрашивают всех.Владельцев сетей,участников администрации.
Ксения Собчак посетила молебный завтрак у президента Трампа в качестве кандидата в президента России.
оппозиционеры частенько посещают посла США в Москве. Один из администрации президента США поговорил с российским послом- на допрос.
Re: Что творится в нашей стране
Как сообщил в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» сопредседатель РПР-Парнас Михаил Касьянов, 23 апреля американским конгрессменам был передан список, в котором фигурируют восемь представителей российских федеральных СМИ, на которых российская оппозиция предлагает распространить действие «Закона Магнитского», предусматривающего визовые и финансовые санкции.
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-congr ... 5.html?s=1
"В четверг (2015г апрель) я буду в Вашингтоне, мы будем обсуждать с конгрессом США "список Немцова", - людей, которые, на наш взгляд, являются пропагандистами и через средства массовой информации разжигали ненависть в обществе. В частности, они разжигали ненависть к Борису Немцову, де-факто травили его и подстрекали к расправе над ним", - цитирует Касьянова РБК
Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/parties/ ... vspisok-0/
На сайте Change.org появилась петиция, подписавшиеся под которой люди требуют от Барака Обамы и конгресса США незамедлительно рассмотреть вопрос о предоставлении Михаилу Касьянову американского гражданства «за неоценимый вклад в развитие демократии». Петицию за два дня подписали уже более 10 тысяч человек.
За:
-Во-первых, это «образцовая работа по продвижению демократических ценностей».
-Во-вторых, - поддержка поставок вооружений на Украину для решения мирного вопроса для Украины.
Так, на информационную поддержку Михаила Касьянова в российских СМИ в феврале 2005 года по ходатайству отдела Восточной Европы и России Госдепартамента США было выделено $6 млн. Причем, это бюджет только на 2005 год, сообщал еженедельник «Версия» в августе 2005 года.
https://www.infox.ru/news/229/social/so ... o-kasanovu
Михаил Касьянов подготовил список журналистов, против которых США должны ввести санкции. Туда вошли восемь человек, в том числе Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин. Кроме того, в перечне фигурируют руководители телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Алексей Пушков. 21 апреля 2015г
https://www.bfm.ru/news/291254
А в России не назначен спецпрокурор из-за пропаганды вышеназванных журналистов.
Бывший министр финансов и премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что функция Дмитрия Медведева для Владимира Путина состоит в том, чтобы в течение двух лет принять несколько непопулярных решений и уйти в отставку. Такое мнение он высказал в эфире RTVI заместителю главного редактора Тихону Дзядко.
https://rtvi.com/opinions/mikhail-kasya ... rnye-mery/
https://www.golos-ameriki.ru/a/us-congr ... 5.html?s=1
"В четверг (2015г апрель) я буду в Вашингтоне, мы будем обсуждать с конгрессом США "список Немцова", - людей, которые, на наш взгляд, являются пропагандистами и через средства массовой информации разжигали ненависть в обществе. В частности, они разжигали ненависть к Борису Немцову, де-факто травили его и подстрекали к расправе над ним", - цитирует Касьянова РБК
Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/parties/ ... vspisok-0/
На сайте Change.org появилась петиция, подписавшиеся под которой люди требуют от Барака Обамы и конгресса США незамедлительно рассмотреть вопрос о предоставлении Михаилу Касьянову американского гражданства «за неоценимый вклад в развитие демократии». Петицию за два дня подписали уже более 10 тысяч человек.
За:
-Во-первых, это «образцовая работа по продвижению демократических ценностей».
-Во-вторых, - поддержка поставок вооружений на Украину для решения мирного вопроса для Украины.
Так, на информационную поддержку Михаила Касьянова в российских СМИ в феврале 2005 года по ходатайству отдела Восточной Европы и России Госдепартамента США было выделено $6 млн. Причем, это бюджет только на 2005 год, сообщал еженедельник «Версия» в августе 2005 года.
https://www.infox.ru/news/229/social/so ... o-kasanovu
Михаил Касьянов подготовил список журналистов, против которых США должны ввести санкции. Туда вошли восемь человек, в том числе Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов и Константин Семин. Кроме того, в перечне фигурируют руководители телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Алексей Пушков. 21 апреля 2015г
https://www.bfm.ru/news/291254
А в России не назначен спецпрокурор из-за пропаганды вышеназванных журналистов.
Бывший министр финансов и премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что функция Дмитрия Медведева для Владимира Путина состоит в том, чтобы в течение двух лет принять несколько непопулярных решений и уйти в отставку. Такое мнение он высказал в эфире RTVI заместителю главного редактора Тихону Дзядко.
https://rtvi.com/opinions/mikhail-kasya ... rnye-mery/
Re: Что творится в нашей стране
18 марта состоятся выборы президента России, и сейчас все кандидаты, среди которых и Ксения Собчак, проводят свои избирательные кампании. Журналистка активно ездит по России, общаясь с избирателями. Также Собчак сделала несколько визитов за границу. Она побывала в Великобритании, где дала интервью на канале BBC и встретилась со студентами местных вузов.
Сейчас Ксения находится в США. В Америку она прилетела, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом на «молитвенном завтраке». Журналисты поджидали Собчак уже в аэропорту, но она отказалась отвечать на их вопросы.
У Ксении также запланированы встречи с членами администрации Трампа. Возможно, ей удастся встретиться и с самим президентом Америки — в четверг Собчак приглашена на ежегодный «молитвенный завтрак» с Трампом.
Я хочу стать первым „мостом“ между Россией и США», — высказалась Собчак.
Мост рухнул
Ксения Собчак продолжает свой визит в Соединенные Штаты, и в четверг она ожидается на так называемом Молитвенном завтраке у Дональда Трампа. Некоторые политологи уже проводят аналогии с визитом в 1989 году в Вашингтон Бориса Ельцина, которого благословило тогдашнее американское руководство. Как современная американская элита воспринимает Собчак?
Собчак, правда, назвала присоединение Крыма аннексией, но при этом оговорилась: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие на Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма».
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
An225: Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.
Pienso: Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-25 ... glasili-na
Сейчас Ксения находится в США. В Америку она прилетела, чтобы встретиться с президентом Дональдом Трампом на «молитвенном завтраке». Журналисты поджидали Собчак уже в аэропорту, но она отказалась отвечать на их вопросы.
У Ксении также запланированы встречи с членами администрации Трампа. Возможно, ей удастся встретиться и с самим президентом Америки — в четверг Собчак приглашена на ежегодный «молитвенный завтрак» с Трампом.
Я хочу стать первым „мостом“ между Россией и США», — высказалась Собчак.
Мост рухнул
Ксения Собчак продолжает свой визит в Соединенные Штаты, и в четверг она ожидается на так называемом Молитвенном завтраке у Дональда Трампа. Некоторые политологи уже проводят аналогии с визитом в 1989 году в Вашингтон Бориса Ельцина, которого благословило тогдашнее американское руководство. Как современная американская элита воспринимает Собчак?
Собчак, правда, назвала присоединение Крыма аннексией, но при этом оговорилась: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие на Украине, и все люди, которые проживают в России – все вместе – о статусе Крыма».
Комментарии читателей на сайте Daily Mail:
An225: Что ж, вот и США вмешиваются в российские выборы. Но они могут делать это сколько угодно — эту ведьму всё равно никогда не выберут.
Pienso: Я бы подала в суд на любого, кто оскорбил бы меня, назвав «Пэрис Хилтон», которая совсем недалёкого ума, да ещё и в тюрьме побывала.
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-25 ... glasili-na
Re: Что творится в нашей стране
«Вопрос о моей личной вовлеченности в проект «Российские наемники» – я дал на него деньги, – написал Ходорковский на своей странице в Facebook. – Я несомненно ощущаю тяжелый груз... Тяжелое время, трудная роль руководителя больших коллективов в опасной работе. Мне с этим жить. Мои глубокие соболезнования тем, кому еще тяжелее».
Спустя более чем сутки после того, как стало известно о гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, Михаил Ходорковский финансировавший их поездку, сделал заявление. В нем он максимально попытался сложить ответственность за произошедшее с себя.
https://tvrain.ru/news/hodorkovskij_tsar-468841/
Они поехали по туристической визе,не сообщили о своем прибытии в посольство РФ.
Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.Именно им надо было заснять материал о вооружении и деятельности российских военных в ЦАР.
Сам Ходорковский дал деньги на проект «Российские наемники», для которого журналисты собирали информацию о находящихся в ЦАР бойцах частной военной компании «Вагнера». «Относительно страховки. Средства, выделяемые на проект предусматривали страховку, однако если с этим возникнут проблемы, ЦУР возьмет на себя расходы», — добавил он.
https://tsargrad.tv/news/so-mnoj-takoe- ... car_150330
Спустя более чем сутки после того, как стало известно о гибели российских журналистов в Центрально-Африканской Республике, Михаил Ходорковский финансировавший их поездку, сделал заявление. В нем он максимально попытался сложить ответственность за произошедшее с себя.
https://tvrain.ru/news/hodorkovskij_tsar-468841/
Они поехали по туристической визе,не сообщили о своем прибытии в посольство РФ.
Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.Именно им надо было заснять материал о вооружении и деятельности российских военных в ЦАР.
Сам Ходорковский дал деньги на проект «Российские наемники», для которого журналисты собирали информацию о находящихся в ЦАР бойцах частной военной компании «Вагнера». «Относительно страховки. Средства, выделяемые на проект предусматривали страховку, однако если с этим возникнут проблемы, ЦУР возьмет на себя расходы», — добавил он.
https://tsargrad.tv/news/so-mnoj-takoe- ... car_150330
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Хотя цель поездки,как проверка деятельности российских военных и гражданских инструкторов ,МИД РФ отрицает,но о деятельности частных военных компаний зарубежных, Ходорковский не финансировал бы поездку.
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения не твой конёк, дедушка
Требуется перевод
Re: Что творится в нашей стране
Читай ссылки. Хотели одного,получили другое. "Горячие пирожки" на Западе отлично продаются. Перевести?
Русофобия надоела в Европе и США. Что то новенького подавай.
Русофобия надоела в Европе и США. Что то новенького подавай.
Re: Что творится в нашей стране
Мысли свои запутанные формулируй правильно, а не через пень-колоду... политолог доморощенный
Re: Что творится в нашей стране
Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов скончался в колонии, где отбывал наказание, сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Роза Магомедова, знакомая с ситуацией.
В июле 2003 года полковник Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам лишения свободы.
В середине января 2009 года Буданов был освобожден из колонии №3 Димитровграда Ульяновской области, а 10 июня 2011 года был застрелен недалеко от нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве.
7 мая 2013 года Мосгорсуд на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Темерханова к 15 годам колонии строгого режима. Защита подала апелляционную жалобу, в которой просила приговор отменить.
http://www.interfax.ru/russia/623767
Каков твой комментарий, Гибунидзе? Кто прав, кто виноват? Кого повесить?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
чеченцы до сих пор подают иски к РФ через ЕСПЧ.
Но никто не подал иски к чеченцам,которые взорвали дома в Москве и Каспийски,захватывали заложников В Москве,Буденовски. Буданов виновен за то,что под расдачу военного времени ему инкриминировали убийство.
ВСУ раздолбала Донбасс. Турчинов признался,что на АТО потратили весь запас боеприпасов. Как признаются сами военные, стреляли куда попало. США и Европа молчат. Им нужна Украина с войной.Меньше затрат. Дают кредит и помощь. Это мизер.
Теперь предоставляю ВАМ сделать вывод между Будановым и Министром ВСУ. В чем разница?
Пока никто не нашел разницы между сирийской оппозицией,вооруженной США и оппозицией украинской в лице населения ДЛНР.
Она есть. Сирийская раздолбала города в борьбе за власть без Асада. Ни один город Украины не разрушила украинская оппозиция.
В парке "Патриот" организована выставка трофейного оружия иностранного производства из Сирии. Меня сегодня туда не пустили ,даже с билетом на танковый биатлон. Говорят есть на сайте в Интернете.
Тут https://topwar.ru/123607-vystavka-trofe ... -2017.html
Но никто не подал иски к чеченцам,которые взорвали дома в Москве и Каспийски,захватывали заложников В Москве,Буденовски. Буданов виновен за то,что под расдачу военного времени ему инкриминировали убийство.
ВСУ раздолбала Донбасс. Турчинов признался,что на АТО потратили весь запас боеприпасов. Как признаются сами военные, стреляли куда попало. США и Европа молчат. Им нужна Украина с войной.Меньше затрат. Дают кредит и помощь. Это мизер.
Теперь предоставляю ВАМ сделать вывод между Будановым и Министром ВСУ. В чем разница?
Пока никто не нашел разницы между сирийской оппозицией,вооруженной США и оппозицией украинской в лице населения ДЛНР.
Она есть. Сирийская раздолбала города в борьбе за власть без Асада. Ни один город Украины не разрушила украинская оппозиция.
В парке "Патриот" организована выставка трофейного оружия иностранного производства из Сирии. Меня сегодня туда не пустили ,даже с билетом на танковый биатлон. Говорят есть на сайте в Интернете.
Тут https://topwar.ru/123607-vystavka-trofe ... -2017.html
Re: Что творится в нашей стране
Образцы трофеев можно посмотреть тут
https://colonelcassad.livejournal.com/4008701.html
https://colonelcassad.livejournal.com/4008701.html
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